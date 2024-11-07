رام الله: اطلاق مشروع أمل للسنة الثانية لحماية وتوعية الأطفال

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أطلقت النيابة العامة، بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبالتنسيق مع وزارتي والتعليم العالي، والمالية، مشروع "أمل لحماية الأطفال" للسنة الثانية، لتعزيز وعي الأطفال بحقوقهم، وحمايتهم، من خلال أنشطة تعليمية متخصصة، ضمن برنامج "نادي عدالة الأطفال"، الذي أُسس العام الماضي.

وأوضح رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، أن المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع "التربية"، التي قامت بتحديد 18 منسقا، و37 مدرسة من مختلف المناطق التعليمية في الضفة الغربية، وهي أكثر المدارس التي شهدت انتهاكات واعتداءات من قبل قوات الاحتلال، ومستعمريه.



وأشار إلى أن الأنشطة ستشمل مسابقات ودورات تدريبية، لتعزيز وعي الطلبة بحقوقهم، إلى جانب توزيع مواد إرشادية، لحمايتهم من المخاطر المحتملة.

وأوضح أن توسعة عضوية "نادي عدالة الأطفال" لتشمل جميع المحافظات، مع اختيار "سفراء حماية" يمثلون الطلبة في المدارس المشاركة.



ويشمل المشروع توعية الطلبة بتشريعات حماية الأطفال وآليات الحماية الذاتية، وتدريبهم لنقل خبراتهم لأقرانهم.

وحضر إطلاق المشروع ممثلون عن الوزارات والشركاء الأساسيين، بما في ذلك الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.