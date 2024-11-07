برهم يبحث التعاون التعليمي مع مركز الملك سلمان للإغاثة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - بحث وزير التربية
والتعليم العالي أمجد برهم، مع المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أطر التعاون المشترك في المشاريع، والبرامج التعليمية على مستوى المدارس والجامعات.
وتطرّق
خلال اللقاء الذي عقد بمقر
المركز في الرياض،
بحضور رئيسي جامعتي فلسطين الأهلية في بيت لحم د.عماد الزير، والأقصى في غزة د. أيمن صبح، إلى
تبادل الخبرات في المجال العلمي والتربوي بين المؤسسات السعودية والفلسطينية، بهدف تعزيز التعليم وتطوير قدرات الطلاب في كلا البلدين.
وأكد برهم عمق العلاقات الفلسطينية السعودية، مثمنًا الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني في كافة المجالات، معرباً عن أمله في استمرار التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة في المجال التعليمي.
ومن الجدير بالذكر، أن اللقاء ينضوي في إطار زيارة برهم للسعودية والتي سيلتقي خلاله نظيره السعودي وعددا من المسؤولين التعليمين هناك.
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