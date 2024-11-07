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برهم يبحث التعاون التعليمي مع مركز الملك سلمان للإغاثة

11/7/2024 4:16:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - بحث وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، مع المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أطر التعاون المشترك في المشاريع، والبرامج التعليمية على مستوى المدارس والجامعات.

وتطرّق
خلال اللقاء الذي عقد بمقر
المركز في الرياض،
بحضور رئيسي جامعتي فلسطين الأهلية في بيت لحم د.عماد الزير، والأقصى في غزة د. أيمن صبح، إلى
تبادل الخبرات في المجال العلمي والتربوي بين المؤسسات السعودية والفلسطينية، بهدف تعزيز التعليم وتطوير قدرات الطلاب في كلا البلدين.

وأكد برهم عمق العلاقات الفلسطينية السعودية، مثمنًا الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني في كافة المجالات، معرباً عن أمله في استمرار التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة في المجال التعليمي.

ومن الجدير بالذكر، أن اللقاء ينضوي في إطار زيارة برهم للسعودية والتي سيلتقي خلاله نظيره السعودي وعددا من المسؤولين التعليمين هناك.

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