تحذير أممي: المدنيون في قطاع غزة يموتون جوعا أمام أعين العالم

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN - قالت الأمم المتحدة "إن المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة يموتون جوعا أمام أعين العالم، والظروف المعيشية
مميتة".
وأكدت أن إن إيجاد بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة والضفة الغربية ليس مسؤولية المنظمة الدولية، وانما يقع على عاتق إسرائيل.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، أن شمال قطاع غزة يخضع للحصار الإسرائيلي منذ نحو شهر، مشددا على ضرورة وقف هذه الجرائم.
وفيما يخص الوضع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، أفاد دوجاريك نقلا عن مصادر ميدانية، بأنه تم تدمير ما يقرب من ألف منزل فلسطيني في هذه المناطق هذا العام.
وأشار إلى أن هذا الأمر أسفر عن تهجير أكثر من 1100 شخص، 40% منهم من القدس الشرقية.
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