تحذير أممي: المدنيون في قطاع غزة يموتون جوعا أمام أعين العالم

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - قالت الأمم المتحدة "إن المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة يموتون جوعا أمام أعين العالم، والظروف المعيشيةمميتة".

وأكدت أن إن إيجاد بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة والضفة الغربية ليس مسؤولية المنظمة الدولية، وانما يقع على عاتق إسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، أن شمال قطاع غزة يخضع للحصار الإسرائيلي منذ نحو شهر، مشددا على ضرورة وقف هذه الجرائم.

وفيما يخص الوضع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، أفاد دوجاريك نقلا عن مصادر ميدانية، بأنه تم تدمير ما يقرب من ألف منزل فلسطيني في هذه المناطق هذا العام.

وأشار إلى أن هذا الأمر أسفر عن تهجير أكثر من 1100 شخص، 40% منهم من القدس الشرقية.