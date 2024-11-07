إصابة سيدة ونجلها من ذوي الإعاقة بشظايا قصف طائرة مسيرة للاحتلال مخيم طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN - أصيبت، صباح اليوم الخميس، سيدة، ونجلها من ذوي الاعاقة (متلازمة داون) بشظايا، إثر قصف
طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال موقعا في مخيم طولكرم.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة لمراسلتنا، إن طيران الاحتلال استهدف المواطنين في حارة الخدمات وسط المخيم، ما تسبب في اصابة السيدة ونجلها بشظايا.
وأضاف، ان السيدة وهي سهام حمدان (57 عاما) أصيبت بشظية في الرأس، ونقلت إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بإسعاف الهلال الأحمر، ووضعها مستقر، فيما أصيب نجلها الشاب حسن محمد حمدان (30 عاما) في رأسه، وما زال ينزف داخل المنزل، بسبب منع الاحتلال لمركبة الاسعاف من الدخول للمخيم.
وأشار سلامة إلى أن المخيم حاليا في وضع صعب للغاية، حيث تطلق قوات الاحتلال نيران أسلحتها بشكل مكثف وعشوائي، مدعومة بطيران الاستطلاع الذي لم يفارق سماء المنطقة منذ اللحظة الأولى للاقتحام، واصفا ما يجري بالمخيم بالحرب الشرسة.
واقتحمت آليات الاحتلال وجرافاته مخيم طولكرم، وتحديدا حارات المقاطعة والبلاونة والمدارس، ومربعة حنون، وشرعت بأعمال تجريف البنية التحتية فيها، وممتلكات المواطنين، وقامت بوضع الأتربة على أبواب المنازل، والمحلات التجارية.
ونشرت قوات الاحتلال القناصة في البنايات العالية في المخيم ومحيطه، وسط إطلاق الاعيرة النارية تجاه كل شيء متحرك، في الوقت الذي داهمت عددا من منازل المواطنين ومسجد الشهداء في حارة المربعة، دون ان يبلغ حتى اللحظة عن اعتقالات.
ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية تجاه مخيمي طولكرم ونور شمس، وفرضت حصارا عليهما، وسط سماع أصوات انفجارات في المنطقة.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عند الساعة الثانية فجرا مدينة طولكرم، وهو الاقتحام الثاني خلال 24 ساعة.
وأفادت مراسلتنا، بأن عددا كبيرا من آليات الاحتلال ترافقها أربع جرافات من النوع الثقيل، اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وسارت باتجاه دوار العليمي "المحاكم"، واتجهت نحو دوار اليونس، وشارع السكة، ودوار اكتابا، باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة.
وأضافت، أن آليات الاحتلال تمركزت في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة، عند مدخل مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات، وتحليق مكثف لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض.
وقامت جرافات الاحتلال بتجريف شارع نابلس عند مدخل المخيم، وحارة المنشية وتخريب البنية التحتية، وممتلكات المواطنين المدمرة من الاقتحامات السابقة.
وكانت قوة عسكرية مماثلة اقتحمت المدينة بعد منتصف الليل، من محورها الشمالي قادمة من منطقة قرى وبلدات الشعراوية، وتمركزت في محيط دوار اليونس، قبل أن تلتحق بالآليات القادمة من المحور الغربي للمدينة.
الى ذلك، أعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم عن تعليق الدوام اليوم في المدينة والضواحي، بسبب الاقتحام المستمر
للمدينة، ومخيميها.
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