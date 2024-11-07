إصابة سيدة ونجلها من ذوي الإعاقة بشظايا قصف طائرة مسيرة للاحتلال مخيم طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN - أصيبت، صباح اليوم الخميس، سيدة، ونجلها من ذوي الاعاقة (متلازمة داون) بشظايا، إثر طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال موقعا في مخيم طولكرم.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة لمراسلتنا، إن الاحتلال استهدف المواطنين في حارة الخدمات وسط المخيم، ما تسبب في اصابة السيدة ونجلها بشظايا.

وأضاف، ان السيدة وهي سهام حمدان (57 عاما) أصيبت بشظية في الرأس، ونقلت إلى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بإسعاف الهلال الأحمر، ووضعها مستقر، فيما أصيب نجلها الشاب حسن محمد حمدان (30 عاما) في رأسه، وما زال ينزف داخل المنزل، بسبب منع الاحتلال لمركبة الاسعاف من الدخول للمخيم.

وأشار سلامة إلى أن المخيم حاليا في وضع صعب للغاية، حيث تطلق قوات الاحتلال نيران أسلحتها بشكل مكثف وعشوائي، مدعومة بطيران الاستطلاع الذي لم يفارق سماء المنطقة منذ اللحظة الأولى للاقتحام، واصفا ما يجري بالمخيم بالحرب الشرسة.

واقتحمت آليات الاحتلال وجرافاته مخيم طولكرم، وتحديدا حارات المقاطعة والبلاونة والمدارس، ومربعة حنون، وشرعت بأعمال تجريف البنية التحتية فيها، وممتلكات المواطنين، وقامت بوضع الأتربة على أبواب المنازل، والمحلات التجارية.

ونشرت قوات الاحتلال القناصة في البنايات العالية في المخيم ومحيطه، وسط إطلاق الاعيرة النارية تجاه كل شيء متحرك، في الوقت الذي داهمت عددا من منازل المواطنين ومسجد الشهداء في حارة المربعة، دون ان يبلغ حتى اللحظة عن اعتقالات.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية تجاه مخيمي طولكرم ونور شمس، وفرضت حصارا عليهما، وسط سماع أصوات انفجارات في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عند الساعة الثانية فجرا مدينة طولكرم، وهو الاقتحام الثاني خلال 24 ساعة.

وأفادت مراسلتنا، بأن عددا كبيرا من آليات الاحتلال ترافقها أربع جرافات من النوع الثقيل، اقتحمت المدينة من محورها الغربي، وسارت باتجاه دوار العليمي "المحاكم"، واتجهت نحو دوار اليونس، وشارع السكة، ودوار اكتابا، باتجاه مخيم نور شمس شرق المدينة.

وأضافت، أن آليات الاحتلال تمركزت في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة، عند مدخل مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات، وتحليق مكثف لطائرة استطلاع على ارتفاع منخفض.

وقامت جرافات الاحتلال بتجريف شارع نابلس عند مدخل المخيم، وحارة المنشية وتخريب البنية التحتية، وممتلكات المواطنين المدمرة من الاقتحامات السابقة.

وكانت قوة عسكرية مماثلة اقتحمت المدينة بعد منتصف الليل، من محورها الشمالي قادمة من منطقة قرى وبلدات الشعراوية، وتمركزت في محيط دوار اليونس، قبل أن تلتحق بالآليات القادمة من المحور الغربي للمدينة.

الى ذلك، أعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم عن تعليق الدوام اليوم في المدينة والضواحي، بسبب الاقتحام المستمر

للمدينة، ومخيميها.