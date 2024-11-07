شهيد برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN - استشهد الشاب حارث محمد عوفي، برصاص قوات الاحتلال، اليوم الخميس، في مخيم طولكرم.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تمكنت من نقل شهيد (22 عاما) من داخل المخيم الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة.
وقال شهود عيان داخل المخيم ، إن الشهيد عوفي أصيب أثناء تواجده في أحد ساحات المخيم برصاص قناص متمركز في احد المنازل، فأصابه في القلب.
وأضافوا، إنه تم نقله من قبل متطوعي الاسعاف الى خارج المخيم، وتسليمه لمركبة اسعاف الهلال الأحمر، بسبب منع الاحتلال من دخولها الى المخيم.
وكانت طائرة مسيرة للاحتلال قصفت صباح اليوم مواقع في المخيم مرتين، أسفر عن اصابة خمسة مواطنين بالشظايا، أحدهم سيدة ونجلها من ذوي الاعاقة.
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