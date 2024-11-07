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شهيد برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

11/7/2024 4:16:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم / PNN - استشهد الشاب حارث محمد عوفي، برصاص قوات الاحتلال، اليوم الخميس، في مخيم طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تمكنت من نقل شهيد (22 عاما) من داخل المخيم الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة.

وقال شهود عيان داخل المخيم ، إن الشهيد عوفي أصيب أثناء تواجده في أحد ساحات المخيم برصاص قناص متمركز في احد المنازل، فأصابه في القلب.

وأضافوا، إنه تم نقله من قبل متطوعي الاسعاف الى خارج المخيم، وتسليمه لمركبة اسعاف الهلال الأحمر، بسبب منع الاحتلال من دخولها الى المخيم.

وكانت طائرة مسيرة للاحتلال قصفت صباح اليوم مواقع في المخيم مرتين، أسفر عن اصابة خمسة مواطنين بالشظايا، أحدهم سيدة ونجلها من ذوي الاعاقة.

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