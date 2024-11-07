مجلس الشيوخ يحقق خطوة تاريخية نحو التنوع

(MENAFN
) في الانتخابات الأمريكية التي جرت يوم الثلاثاء الموافق 5نوفمبر، حقق مجلس الشيوخ خطوة تاريخية نحو التنوع، مع انتخاب امرأتين من ذوات البشرة السوداء، وأول شخص متحول جنسياً، وأول أمريكي من أصل كوري في المجلس, وتم انتخاب ليزا بلانت روشستر من ولاية ديلاوير وأنجيلا ألوسبروكس من ولاية ماريلاند، ليصل عدد النساء السود في مجلس الشيوخ إلى أربعة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المجلس, وهذه هي المرة الأولى التي يخدم فيها امرأتان سوداوتان في مجلس الشيوخ في وقت واحد.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح آندي كيم من نيوجيرسي أول أمريكي من أصل كوري يُنتخب لمجلس الشيوخ، بعد فوزه على الجمهوري كورتيس باشو لمقعد ترك شاغراً بعد استقالة بوب مينينديز على خلفية إدانته بتهم الفساد, وقبل ذلك، كانت كامالا هاريس هي المرأة السوداء الثانية التي خدمَت في مجلس الشيوخ قبل أن تترك منصبها بعد انتخابها نائبة للرئيس.
لقد صنعت ليزا بلانت روشستر التاريخ كونها أول امرأة وأول شخص أسود يمثل ولاية ديلاوير في مجلس الشيوخ، بينما أصبحت أنجيلا ألوسبروكس أول امرأة سوداء تمثل ولاية ماريلاند في المجلس, وعلقت ألوسبروكس على إنجازها قائلة: "من الرائع أن نفكر أنه على مدى 250 عاماً من تاريخ أمريكا، خدم أكثر من 2000 شخص في مجلس الشيوخ، ولكن ثلاثة فقط كانوا يشبهونني, "وفي اختراق آخر، تم انتخاب سارة مكبرايد كأول شخص متحول جنسياً يتم انتخابه في الكونغرس الأمريكي، لتمثيل ولاية ديلاوير, ورغم هذه الإنجازات التاريخية في مجال التنوع، نجح الجمهوريون في استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ بعد انتزاع مقعدين من الديمقراطيين في ولايتي فرجينيا الغربية وأوهايو, وتظهر النتائج الحالية أن الجمهوريين يمتلكون 51 مقعداً، بينما فاز الديمقراطيون بـ42 مقعداً، ولا تزال نتائج سبع مقاعد غير مؤكدة.
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