الديمقراطيون في نيويورك يشهدون انتعاشاً كبيراً

(MENAFN
) في مساء الثلاثاء الموافق 5نوفمبر، شهد الديمقراطيون في نيويورك انتعاشاً كبيراً، حيث حافظوا على جميع مقاعدهم الحالية في مجلس النواب، بل وحققوا مقاعد إضافية من الجمهوريين، مما يعزز فرص النائب هاكيم جيفريز في أن يصبح أول أمريكي من أصل أفريقي يتولى منصب رئيس مجلس النواب, وبحلول الساعة 1 صباحاً يوم الأربعاء، تم حسم 23 سباقاً لمقاعد مجلس النواب في نيويورك، مما أظهر تعافياً ملحوظاً للديمقراطيين بعد أدائهم المخيب في انتخابات
2022, فلم يقتصر الأمر على احتفاظهم بمقاعدهم الحالية، بل حصلوا على مقعدين من الجمهوريين، وهم في طريقهم للفوز بمقعد آخر، مما يعكس قوة حملتهم في ظل المعركة الشديدة للسيطرة على البيت الأبيض.
احتفلت المرشحة الديمقراطية لورا جيلين بفوزها على الجمهوري أنتوني ديبوزيتو في جزيرة لونغ، وقالت: "الآن يمكن لمدينة نيويورك أن ترفع رؤوسها عالياً في قاعات الكونغرس, " انتهت حملتها بفوز بفارق 1, 8 نقطة، وفقاً لتقرير "بوليتكو", ومع استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ وتفوق دونالد ترامب على منافسته نائبة الرئيس كامالا هاريس في السباق الرئاسي، شكلت نتائج انتخابات مجلس النواب في نيويورك ضوءاً من الأمل للديمقراطيين في جهودهم لاستعادة السيطرة على المجلس، مما يقرب جيفريز، زعيم الأقلية في مجلس النواب، من تولي منصب قيادي.
من أبرز الانتصارات فوز الديمقراطي جوش رايلي على الجمهوري مارك مولينارو في سباق محتدم في شمال نيويورك, بالإضافة إلى ذلك، فاز الديمقراطي جون مانون بمقعد في منطقة سيراكيوز بعد هزيمته للجمهوري براندون ويليامز، مما يمثل إحدى أبرز المكاسب الديمقراطية على الصعيد الوطني, كما تمكن الديمقراطيون من الحفاظ على مقعدين تنافسيين آخرين، حيث فاز المخضرم بات رايان في منطقة وادي هدسون، وتغلب توم سوزي على الجمهوري مايك ليبتر.
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