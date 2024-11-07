سامسونج تقدم لمحة مبكرة عن نظام التشغيل الجديد "One UI 7"

(MENAFN
) قدمت سامسونج
لمحة مبكرة عن نظام التشغيل الجديد "One UI 7" في مؤتمرها السنوي للمطورين، حيث عرضت تحسينات كبيرة. ستدعم النسخة القادمة من النظام مجموعة واسعة من هواتف
سامسونج الذكية، بما في ذلك سلسلة Galaxy Z وS وA وM وF. الشركة تستعد لإطلاق النسخة التجريبية من "One UI 7" جنبًا إلى جنب مع سلسلة "Galaxy S24"، والتي من المتوقع أن تكون متاحة في نهاية عام 2025. وستستهدف النسخة التجريبية المطورين وعشاق التكنولوجيا الذين يرغبون في استكشاف الميزات الجديدة قبل الإصدار العام.
على الرغم من أن سامسونج لم تكشف بعد عن التفاصيل الكاملة لـ"One UI 7"، تشير التسريبات والشائعات إلى أنه سيشمل العديد من التغييرات المثيرة في واجهة المستخدم. من بين هذه التغييرات حزمة أيقونات جديدة وتصميم عام يهدف إلى تقديم أسرع وأملس تجربة مستخدم حتى الآن. من المتوقع أن يجلب النظام تحسينات كبيرة في الأداء، مما يجعله ترقية هامة لمستخدمي أجهزة سامسونج.
إحدى الميزات الأكثر ترقبًا في "One UI 7" هي شاشة القفل القابلة للتخصيص، التي ستتيح للمستخدمين تخصيص أجهزتهم بطرق جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يتضمن التحديث أدوات جديدة وميزات ذكية مستوحاة من الذكاء الاصطناعي لشركة آبل. من المحتمل أن توفر هذه الميزات الذكية وظائف أكثر ذكاءً وسلاسة على أجهزة سامسونج، مما يعزز من قابلية استخدامها وأدائها.
فيما يتعلق بدعم الأجهزة، سيعمل "One UI 7" مع أكثر من 50 جهازًا من سامسونج، بما في ذلك الهواتف الرائدة والمتوسطة والمنخفضة، وأجهزة الهواتف القابلة للطي، والأجهزة اللوحية. وسيتم طرح التحديث بشكل تدريجي عبر هذه الأجهزة، كما سيتضمن ميزات جديدة من نظام Android 15، مثل تحسين الكشف عن السرقة والعديد من التحسينات الأخرى، مما سيعزز من تجربة المستخدم بشكل عام.
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