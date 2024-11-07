قادة العالم يسارعون بتوجيه التهاني للمرشح الجمهوري ترامب

(MENAFN
) بعد إعلان قناة فوكس نيوز فوز دونالد ترامب
في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سارع قادة العالم بتوجيه التهاني للمرشح الجمهوري، في عودة سياسية
لافتة بعد مغادرته للبيت الأبيض قبل أربع سنوات, وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تقديره لتمسك ترامب بمبدأ "السلام من خلال القوة"، معتقدًا أن هذا المبدأ قد يساعد في تحقيق سلام عادل لأوكرانيا.
كما هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ترامب بعودته إلى البيت الأبيض، ووصفها بأنها "أعظم عودة في التاريخ"، مشيرًا إلى تقوية التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرًا الفوز دليلًا على "الصداقة الحقيقية", والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أيضًا قدم تهانيه، متطلعًا إلى تجديد التعاون مع ترامب، مشيرًا إلى أنه سيكون قائمًا على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة من أجل السلام والازدهار.
رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أرسل تهانيه، معبرًا عن حماسه للعمل مع ترامب في الدفاع عن القيم الأساسية مثل الحرية والديمقراطية والمبادرة الاقتصادية, وأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ أشاد بقيادة ترامب، معترفًا بدورها في تعزيز قوة حلف الناتو وتعزيز السلام من خلال القوة, ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني قدمت تهانيها الحارة لترامب، معربة عن تأكيدها على التحالف الراسخ بين إيطاليا والولايات المتحدة، ومتأملة في تعزيز هذا الشراكة تحت قيادته.
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