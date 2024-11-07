تيسلا تطور روبوت "أوبتيموس" ليكون مساعدًا مثاليًا لكبار السن

(MENAFN
) تم تطوير روبوت "أوبتيموس" بواسطة تسلا ليكون مساعدًا مثاليًا لكبار السن، حيث يقدم مجموعة من الخدمات التي تجعل حياتهم اليومية أسهل. يستطيع هذا الروبوت المتقدم أداء مهام مثل المساعدة في الطهي بشكل آمن، تذكير كبار السن بتناول أدويتهم، وتوفير رفقة تفاعلية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الاستقلالية لأولئك الذين يعيشون في المنزل. يُعتبر "أوبتيموس" أداة قيمة لدعم الأفراد المسنين في إدارة روتينهم اليومي والحفاظ على مستوى أعلى من الاستقلالية.
ومع ذلك، فإن المهتمين بالحصول على روبوت "أوبتيموس" في منازلهم سيضطرون للانتظار حتى عام 2026، عندما يُتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم. بالإضافة إلى فترة الانتظار، سيتعين على المشترين المحتملين تخصيص ميزانية تتراوح بين 20,000 و 30,000 دولار لشراء الروبوت. كما أشار إيلون ماسك إلى أن هذه التكلفة ستكون أقل مع مرور الوقت، مما يجعل الروبوت أكثر قابلية للوصول إلى جمهور أوسع في المستقبل. من المتوقع أن يكون سعره أقل من سعر السيارة، مما يدل على إمكانية اعتماده بشكل واسع.
تصف تسلا "أوبتيموس" بأنه "رفيق بشري" يركز على مساعدته بأمان في مجموعة متنوعة من المهام المنزلية، بما في ذلك العناية بكبار السن. من بين الأمثلة على المهام التي يمكن أن يقوم بها "أوبتيموس" هي التقاط الطرود، ري النباتات، وأداء الأعمال المنزلية الأخرى. هذه الوظائف توضح كيفية دمج "أوبتيموس" في الحياة اليومية، خاصة في مساعدة كبار السن في إدارة مسؤولياتهم المنزلية وتوفير دعم قيم لهم.
في البداية، كانت هناك تكهنات بأن روبوت "أوبتيموس" سيكون مصممًا للاستخدام الحصري في مصانع تصنيع السيارات التابعة لتسلا، دون أي إشارات إلى تطويره للاستخدام المنزلي. ومع ذلك، أوضح إيلون ماسك على منصة "إكس" أن تسلا تخطط لإنتاج عدد محدود من الروبوتات البشرية للاستخدام الداخلي داخل الشركة بدءًا من عام 2025. هذا التصريح يطمئن إلى أن تطوير "أوبتيموس" سيشمل تطبيقات منزلية قريبًا إلى جانب التطبيقات الصناعية.
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