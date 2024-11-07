حماس تدين بشدة تصرفات إدارة سجن دامون

(MENAFN
) يوم الأربعاء الموافق 6نوفمبر، أدانت حماس بشدة تصرفات إدارة سجن دامون التي قامت بمصادرة الجلباب والحجاب والنقاب من السجينات الفلسطينيات، واستبدلتها بملابس رياضية رمادية لا تشمل الحجاب, واعتبرت حماس أن هذه الخطوة تصعيد خطير وانتهاك إضافي لحقوق السجناء الفلسطينيين وكرامتهم تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت حماس أن هذه التصرفات تمثل خرقًا جسيمًا للقيم الدينية والإنسانية والحقوقية، ووصفته بأنها ممارسات غير مقبولة تمامًا ولا يمكن تحملها, وأعادت تأكيد أن الشعب الفلسطيني مصمم على مقاومة الاحتلال ومواجهة أي شكل من أشكال العدوان، خاصة فيما يتعلق بحريته ورعاية سجونه, وكما سلطت حماس الضوء على الظروف القاسية التي يواجهها المعتقلون، بما في ذلك التفتيشات التعسفية المتكررة للمعتقلين من الرجال والنساء، وحرمانهم من ضروريات أساسية مثل الطعام والدواء والملابس والبطانيات, ووصفَت حماس هذه التصرفات بأنها محاولات متعمدة للإذلال المعنوي والجسدي للسجناء، مدعومة بالأدلة.
ودعت حماس المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، خاصة المعنية بقضايا حقوق المرأة، إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف هذه الممارسات اللاإنسانية, كما حثت الفصائل الفلسطينية والحركات الشعبية وعائلات الأسرى على تكثيف جهودهم لدعم قضية الأسرى، والاستمرار حتى يتم تحقيق حريتهم التامة.
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