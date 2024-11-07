روسيا تؤكد التزامها بتعهداتها تجاه اتفاق أوبك+

(MENAFN
) أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الأربعاء أن روسيا ستلتزم بتعهداتها تجاه اتفاق أوبك+، حيث نجحت في الوصول إلى مستوى إنتاج النفط المتفق عليه البالغ تسعة ملايين برميل يوميًا. وجاء هذا التصريح في إطار التزام روسيا بالهدف الإنتاجي المحدد للفترة من يونيو حتى نهاية العام، حيث تم تحديد إنتاجها عند 8.98 مليون برميل يوميًا.
في حين تجاوزت روسيا حصص إنتاج النفط المحددة من قبل أوبك+ في يوليو، إلا أن هذا لم يكن خاليًا من التعقيدات. خلال هذه الفترة، تجاوز الإنتاج الهدف بحوالي 67,000 برميل يوميًا، على الرغم من أن هذا كان بسبب مشكلة مؤقتة في جدول الإمدادات. وعلى الرغم من انخفاض الإنتاج في يوليو مقارنة بشهر يونيو، تمكنت روسيا من تخطي أهدافها الإنتاجية، مما يشير إلى درجة من المرونة في عملية الإنتاج على الرغم من التحديات.
في سياق أوسع، قامت أوبك+ بتعديل توقعاتها لنمو الطلب على النفط عالميًا، خاصة مع ظهور مؤشرات على تباطؤ النمو في الطلب العالمي. ففي سبتمبر، قامت المجموعة بمراجعة توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام، بما يتماشى مع البيانات التي تلقتها طوال عام 2024. تعكس هذه المراجعة التغيرات المستمرة في سوق الطاقة العالمي، فضلاً عن التحديات التي أثرت على أنماط استهلاك النفط في الاقتصاديات الرئيسية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت أوبك+ بمراجعة ثانية لخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعام المقبل. ويبرز هذا التعديل عدم اليقين في السوق العالمية والتحديات التي يواجهها منتجو النفط في إدارة توقعات العرض والطلب. نتيجة لذلك، كانت أوبك+ تقوم بإعادة ضبط استراتيجياتها لضمان استمرار الدول الأعضاء، بما في ذلك روسيا، في الامتثال لتعهداتها الإنتاجية في ظل ظروف السوق المتقلبة.
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