الخبير العسكري يقول إن الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب يمثل تحولًا خطيرًا في الصراع

(MENAFN
) قال الخبير العسكري اللواء حسن جوني إن الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب يمثل تحولًا خطيرًا في الصراع، حيث تم استهداف مناطق كانت تعتبر محمية سابقًا, وأكدت وسائل الإعلام العبرية أن الهجوم أسفر عن توقف مؤقت في حركة الطيران بالمطار, وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن سقوط شظايا صاروخية في منطقة تل أبيب الكبرى، ولكن دون تسجيل إصابات, وأشار اللواء جوني إلى أن مطار بن غوريون، الذي كان يُعتبر في السابق خارج نطاق الاستهدافات، قد تعرض الآن لهجوم بصاروخ دقيق، ما يشير إلى تصعيد كبير في الصراع, وأوضح أن الهجوم أظهر قدرة الجهة المسؤولة على إطلاق صواريخ
استراتيجية دقيقة.
كما ربط اللواء جوني توقيت الهجوم بحدثين هامين: مرور 40 يومًا على استهداف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من قبل الغارات الجوية الإسرائيلية في بيروت، واحتفال المسؤولين الإسرائيليين بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية, وأكد جوني أن فشل الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية في حماية مطار بن غوريون، كما حدث سابقًا مع فشلها في التصدي للهجوم بطائرة مسيرة على منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يزيد من المخاوف من رد فعل عسكري إسرائيلي ضد الجهة المسؤولة, وفي البداية، لم تعلن أي جهة عن تبني العملية.
ولكن في وقت لاحق، أكد حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، قائلاً إنه استهدف قاعدة تسريفين العسكرية بالقرب من مطار بن غوريون، جنوب تل أبيب، بصواريخ متطورة, وتستخدم القاعدة للتدريب العسكري، وقد تم ضربها في الهجوم, وأشار حزب الله إلى أن هذه العملية تمثل بداية مرحلة جديدة ومتزايدة في مواجهة إسرائيل، مع تطورات أخرى متوقعة في الأيام القادمة, وفي الوقت نفسه، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على بلدتين في جنوب ووسط لبنان عن مقتل 25 شخصًا من اللبنانيين وإصابة 14 آخرين, وتم تفعيل صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية, وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن 20 شخصًا قتلوا وأصيب 14 آخرون في غارة على بلدة برجاء في منطقة الشوف.
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