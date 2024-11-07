الاحتلال يحاصر مخيمي طولكرم ونور شمس

(MENAFN
- Palestine News Network
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محافظات الضفة /PNN / داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة ومخيمات طولكرم، شمالي الضفة الغربية، برفقة آليات وجرافات عسكرية، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات مسلحة تخللها تفجير عبوات ناسفة بالآليات العسكرية.
واقتحمت قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية وجرافات، مخيم نور شمس للاجئين، شرقي طولكرم، ومخيم طولكرم للاجئين بالمدينة.
وتصدى الفلسطينيون للقوات المقتحمة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة، واستهداف قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة وإطلاق النار خلال اقتحام طولكرم، لا سيما مخيمات نور شمس وطولكرم.
وشرعت جرافات الاحتلال العسكرية من نوع "D9"، بأعمال تجريف وتدمير للبنية التحتية في محيط مدخل مخيم نور شمس شرقي طولكرم.
كما واقتحمت قوات الاحتلال عددا من قرى الشعراوية شمال طولكرم، بالإضافة لاقتحام قرى وبلدات قفين وزيتا وعتيل ودير الغصون، والجاروشية وضاحية شويكة، وجابت الشوارع الرئيسية فيها
وحيال ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم في طولكرم، تعليق الدوام الوجاهي اليوم الخميس في مدينة وضواحي طولكرم؛ "على أن يبقى الدوام في بقية المناطق وجاهي ضمن برنامج طوارئ بمن حضر من المعلمين".
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