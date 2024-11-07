الاحتلال يحاصر مخيمي طولكرم ونور شمس

MENAFN - Palestine News ) محافظات الضفة /PNN / داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة ومخيمات طولكرم، شمالي الضفة الغربية، برفقة آليات وجرافات عسكرية، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات مسلحة تخللها تفجير عبوات ناسفة بالآليات العسكرية.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية وجرافات، مخيم نور شمس للاجئين، شرقي طولكرم، ومخيم طولكرم للاجئين بالمدينة.

وتصدى الفلسطينيون للقوات المقتحمة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة، واستهداف قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة وإطلاق النار خلال اقتحام طولكرم، لا سيما مخيمات نور شمس وطولكرم.

وشرعت جرافات الاحتلال العسكرية من نوع "D9"، بأعمال تجريف وتدمير للبنية التحتية في محيط مدخل مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

كما واقتحمت قوات الاحتلال عددا من قرى الشعراوية شمال طولكرم، بالإضافة لاقتحام قرى وبلدات قفين وزيتا وعتيل ودير الغصون، والجاروشية وضاحية شويكة، وجابت الشوارع الرئيسية فيها

وحيال ذلك، أعلنت وزارة التربية والتعليم في طولكرم، تعليق الدوام الوجاهي اليوم الخميس في مدينة وضواحي طولكرم؛ "على أن يبقى الدوام في بقية المناطق وجاهي ضمن برنامج طوارئ بمن حضر من المعلمين".