استطلاعان: غالبية إسرائيلية تعارض إقالة غالانت وترى بذلك إضرارا بأمن الدولة وراضية عن انتخاب ترامب

MENAFN - Palestine News ) تل ابيب /PNN / أظهر استطلاعان للرأي العامّ الإسرائيليّ، الأربعاء، أن غالبية الإسرائيليين، تعارض قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإقالة أمنه، يوآف غالانت، مشيرة إلى اعتقادها بأن من شأن هذه الخطوة، الإضرار بأمن إسرائيل.

جاء ذلك في استطلاعين للرأي، نشرت نتائجهما هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، والقناة الإسرائيلية، 12، مساء الأربعاء.

وسُئل المشاركون في استطلاع "كان 11"، عن مدى تأييدهم لإقالة غالانت، ليقول 52% إنهم يعارضون هذه الخطوة، بينما قال 27% إنهم يؤيّدونها، بينها أجاب 21% بـ"لا أعلم".

ورأى 55% من المشاركين في الاستطلاع، أن إقالة غالانت، تضرّ بأمن إسرائيل، بينما قال 23% منهم إن الخطوة تساهم في أمن إسرائيل؛ وفي المقابل، ذكر 22% من المستطلعة آراؤهم أنهم لا يعرفون تأثير هذه الخطوة على أمن إسرائيل.

وحينما سُئل المشاركون في الاستطلاع، عن المعيار الرئيسي الذي دفع نتنياهو لاتّخاذ قرار إقالة غالانت، ذكر 56% من المشاركين أن القرار جاء كي يحافظ على استقرار ائتلافه الحكوميّ، فيما قال 27% منهم إن القرار متعلّق بـ"أمن الدولة"، بينما أجاب 17% بـ"لا أعلم".

ورأى 58% من المستطلعة آراؤهم، أن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، الذي عيّنه نتنياهو، خلفا لغالانت، في غير محلّ ثقة، ليتولّى هذا المنصب، فيما ذكر 21% أنه يمكن "الاعتماد عليه" لتوليّه، بينما أجاب 21% بـ"لا أعلم".

ووفق استطلاع القناة 12، فقد أعرب معظم المشاركين في الاستطلاع بنسبة 55%، عن معارضتهم لإقالة غالانت، فيما عارض 44% منهم، هذه الخطوة "بشدة"، بينما قال 32% إنهم يؤيّدونها، فيما أجاب 13 بـ"لا أعلم".

وأظهر الاستطلاع أن 58% من المؤيدين لقرار إقالة غالانت، هم ناخبو كتلة نتنياهو، و87% من المعارضين للقرار، هم ناخبو المعسكر المناوئ لنتنياهو.

وفي ما يتعلق بتعيين وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، في منصب وزير الأمن، فقد أعرب 17% فقط من المستطلعة آراؤهم عن تأييدهم لذلك، فيما رأى 56% أن غالانت كان يجب أن يستمرّ في منصبه، بينما أجاب 27% بـ"لا أعلم.

ووفق استطلاع 12، فإن هناك انقساما لدى ناخبي كتلة نتنياهو، إذ أيّد 31% منهم بقاء غالانت بمنصبه، فيما أيّد 32% أن يتولّى كاتس هذا المنصب، بينما لم يعطِ 37% من المشاركين في الاستطلاع أصواتهم، لأي منهما.

وبلغت نسبة الذين يرون أنه يتوجّب أن يبقى غالانت بمنصبه، 86% في المعسكر المناوئ لنتنياهو.

أغلبية ساحقة "راضية" عن نتائج الانتخابات الأميركي

وسُئل المشاركون في استطلاع القناة 12، عمّا إذا كانوا "راضين" عن نتائج الانتخابات الأميركية التي أفضت إلى وصول المرشّح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب مجدّدا إلى البيت الأبيض، فأجاب 67% منهم بأنهم "راضون" عن ذلك.

وفي المقابل، قال 18% فقط من المشاركين في الاستطلاع، إنهم غير راضين، وذكر 10% فقط أنهم غير راضين على الإطلاق.

ولم يكن لدى 15% موقف واضح من فوز المرشح الجمهوري، وأجابوا بـ"لا أعلم".

نتنياهو متصدّرا في انتخابات تُجرى اليوم

وأظهر استطلاعا الرأي، أن حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو، يتصدّر أكثر الأحزاب التي تحصل على مقاعد، في حال أُجريت الانتخابات اليوم.

وفي ما يتعّلق باستطلاع آراء الإسرائيليين، بشأن الانتخابات، فوفقا لاستطلاع "كان 11" ، يحصل حزب الليكود على 24 مقعدا، و"المعسكر الوطني" 21، "يسرائيل بيتينو" 15،"ييش عتيد" 13، حزب الديمقراطيين 11، "شاس" 10، "عوتسما يهوديت" 8، "يهدوت هتوراة" 7، الجبهة – العربية للتغيير 6، و5 مقاعد للقائمة الموحّدة.

ووفق استطلاع القناة 12 ، يحصل حزب الليكود على 25 مقعدا، و"المعسكر الوطني" 20، "ييش عتيد" 15، "يسرائيل بيتينو" 13، حزب الديمقراطيين 11، "شاس" 10، "عوتسما يهوديت" 8، "يهدوت هتوراة" 7، و5 مقاعد لكل من الجبهة – العربية للتغيير وللقائمة الموحّدة.

وأُجري استطلاع القناة 12 عن طريق "ميدغام" برئاسة مانو غيفاع، على عيّنة تمثيليّة من مجمل السكان في إسرائيل بعمر 18 سنة فما فوق، وبمشاركة 502 أشخاص، فيما بلغ الحد الأقصى لخطأ أخذ العينات في الاستطلاع، +4.4%. وقد أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت والهاتف.

أما استطلاع "كان"، فقد أُجري على شريحة من 606 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وأكثر، في عينة عبر الإنترنت. وعدد الأشخاص الذين طُلب منهم الإجابة على الاستطلاع هو ألفان و602، بينما بلغ خطأ أخذ العينات 4.0%.