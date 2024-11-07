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الحرب على غزة: شهداء بالقطاع وقصف متواصل على مناطق الشمال

11/7/2024 2:09:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية، الخميس، على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب على غزة سومها الـ398، وسط قصف مكثف على مناطق الشمال، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

وكثف الجيش الإسرائيلي من عدوانه المتواصل منذ شهر على محافظة شمال قطاع غزة، خاصة معسكر جباليا، وجباليا البلد، وجباليا النزلة، وبيت لاهيا، ومشروع بيت لاهيا، وبيت حانون، ومحيط هذه المناطق.

ووسع الجيش الإسرائيلي من هجماته على الفلسطينيين في شمالي القطاع، وسط حالة نزوح جديدة في مدينة بيت لاهيا، وذلك بعد قصف عنيف ومكثف شهدته المدينة خلال الساعات الأخيرة.

يأتي ذلك، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، استبدال فرقة الاحتياط 252 التي تتولى من بين مهامها الحربية مسؤولية محور "نتساريم" وسط قطاع غزة، بالفرقة 99 التي كانت في المنطقة قبل تموز/يوليو الماضي.

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