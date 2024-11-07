الحرب على غزة: شهداء بالقطاع وقصف متواصل على مناطق الشمال

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN / واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية، الخميس، على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب على غزة سومها الـ398، وسط قصف
مكثف على مناطق الشمال، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.
وكثف الجيش الإسرائيلي من عدوانه المتواصل منذ شهر على محافظة شمال قطاع غزة، خاصة معسكر جباليا، وجباليا البلد، وجباليا النزلة، وبيت لاهيا، ومشروع بيت لاهيا، وبيت حانون، ومحيط هذه المناطق.
ووسع الجيش الإسرائيلي من هجماته على الفلسطينيين في شمالي القطاع، وسط حالة نزوح جديدة في مدينة بيت لاهيا، وذلك بعد قصف عنيف ومكثف شهدته المدينة خلال الساعات الأخيرة.
يأتي ذلك، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، استبدال فرقة الاحتياط 252 التي تتولى من بين مهامها الحربية مسؤولية محور "نتساريم" وسط قطاع غزة، بالفرقة 99 التي كانت في المنطقة قبل تموز/يوليو الماضي.
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