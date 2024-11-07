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رام الله: إصابتان برصاص الاحتلال واعتقال اثنين آخرين ومداهمة عدة منازل

11/7/2024 2:09:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أصيب شابان، فجر اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

وأفادت الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، ونقلا إلى المستشفى.

كما اعتقل الاحتلال، الشابان منذر الشيخ قاسم 33 عاما من مدينة البيرة، وأحمد جاسر أبو شوشة 31 عاما في حي أم الشرايط، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، فيما داهم الاحتلال عدة منازل في بلدة نعلين وقريتي بدرس وخربثا المصباح غرب رام الله.

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