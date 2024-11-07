رام الله: إصابتان برصاص الاحتلال واعتقال اثنين آخرين ومداهمة عدة منازل

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - أصيب شابان، فجر اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام حي أم الشرايط بمدينة البيرة.
وأفادت الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، ونقلا إلى المستشفى.
كما اعتقل الاحتلال، الشابان منذر الشيخ قاسم 33 عاما من مدينة البيرة، وأحمد جاسر أبو شوشة 31 عاما في حي أم الشرايط، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، فيما داهم الاحتلال عدة منازل في بلدة نعلين وقريتي بدرس وخربثا المصباح غرب رام الله.
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