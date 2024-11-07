الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، صافيا بوجهٍ عام ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم غدٍ الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجهٍ عام ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما يوم السبت، يكون الجو غائما بوجه عام لطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأحد المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بحوالي درجتين مئويتين، ويتوقع في ساعات الليل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
ودعت الأرصاد الجوية، المواطنين إلى ارتداء ملابس دافئة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.
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