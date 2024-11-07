الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، صافيا بوجهٍ عام ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بحوالي 3-4 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو بارداً في المناطق الجبلية وبارداً نسبياً في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجهٍ عام ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، يكون الجو غائما بوجه عام لطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفًا فوق معظم المناطق من البلاد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها بحوالي درجتين مئويتين، ويتوقع في ساعات الليل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ودعت الأرصاد الجوية، المواطنين إلى ارتداء ملابس دافئة خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر.