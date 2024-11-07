إصابة شاب بكسور ورضوض إثر اعتداء الاحتلال عليه شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN- أصيب شاب بكسور ورضوض، الليلة الماضية، بعد اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الشاب عدي أحمد الساحوري من بيت لحم، بعد احتجازه في منطقة واد الحمص بين قريتي دار صلاح شرق بيت لحم وصور باهر المقدسية، ما أدى إلى إصابته بكسور في القدم ورضوض في مختلف أنحاء جسده، ونقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات بيت لحم.
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