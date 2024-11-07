إصابة شاب بكسور ورضوض إثر اعتداء الاحتلال عليه شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN- أصيب شاب بكسور ورضوض، الليلة الماضية، بعد اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على الشاب عدي أحمد الساحوري من بيت لحم، بعد احتجازه في منطقة واد الحمص بين قريتي دار صلاح شرق بيت لحم وصور باهر المقدسية، ما أدى إلى إصابته بكسور في القدم ورضوض في مختلف أنحاء جسده، ونقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات بيت لحم.