الاحتلال يعتقل 7 مواطنين وينكل بعائلاتهم في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين ونكلت بعائلاتهم في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وذكرت مصادر أمنية، أن الاحتلال اعتقل من مدينة الخليل سعد الزرو (60 عاما) ونجليه معتز وأنس (17،33 عاما)، وسيف أبو حديد، وغسان أبو حديد، وممدوح أبو حديد، عقب مداهمة منازلهم في محيط الحرم الابراهيمي الشريف، والاعتداء بالضرب المبرح عليهم وعلى عائلاتهم.
كما اعتقل الاحتلال المواطن محمد صلاح الرواشدة عقب مداهمة منزله في بلدة السموع جنوب الخليل.
MENAFN07112024000205011050ID1108859924
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.