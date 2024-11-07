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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين وينكل بعائلاتهم في الخليل

11/7/2024 2:09:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين ونكلت بعائلاتهم في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية، أن الاحتلال اعتقل من مدينة الخليل سعد الزرو (60 عاما) ونجليه معتز وأنس (17،33 عاما)، وسيف أبو حديد، وغسان أبو حديد، وممدوح أبو حديد، عقب مداهمة منازلهم في محيط الحرم الابراهيمي الشريف، والاعتداء بالضرب المبرح عليهم وعلى عائلاتهم.

كما اعتقل الاحتلال المواطن محمد صلاح الرواشدة عقب مداهمة منزله في بلدة السموع جنوب الخليل.

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