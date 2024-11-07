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إصابة شاب برصاص الاحتلال في عناتا شمال شرق القدس

11/7/2024 2:09:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - أصيب شاب، فجر اليوم الخميس، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عناتا شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب يقود دراجة نارية، خلال اقتحامها للبلدة، وترك ينزف لعدة ساعات، ومنعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليه، فيما لم تعرف طبيعة إصابته بعد.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال نقله إلى جهة غير معلومة.

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