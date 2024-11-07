إصابة شاب برصاص الاحتلال في عناتا شمال شرق القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - أصيب شاب، فجر اليوم الخميس، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عناتا شمال شرق القدس.
وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب يقود دراجة نارية، خلال اقتحامها للبلدة، وترك ينزف لعدة ساعات، ومنعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليه، فيما لم تعرف طبيعة إصابته بعد.
وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال نقله إلى جهة غير معلومة.
MENAFN07112024000205011050ID1108859923
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.