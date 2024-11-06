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دوري أبطال أوروبا: (برشلونة) يهزم (النجم الأحمر) بخمسة أهداف لاثنين

11/6/2024 11:29:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 11 (كونا) -- حقق (برشلونة) الإسباني فوزا عريضا على منافسه الصربي (النجم الأحمر) بخمسة أهداف لهدفين اليوم الأربعاء في إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وعلى ملعب (راجكو ميتيتش) سجل المدافع إنييغو مارتينيز هدف التقدم للفريق الإسباني في
الدقيقة 13 فيما أضاف زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و53 من زمن اللقاء.
وفي الدقيقة 55 عزز البرازيلي رافينيا النتيجة بهدف رابع لبرشلونة قبل أن يختتم لاعب الوسط فرمين لوبيز التسجيل بهدف خامس وأخير في الدقيقة 76.
وعلى الجانب الثاني سجل سيلاس وامانجيتوكا الهدف الأول للفريق الصربي في الدقيقة 27 فيما سجل زميله المهاجم الأنغولي ميلسون الهدف الثاني في الدقيقة 84.
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس بالترتيب العام للمسابقة فيما بقي (النجم الأحمر) دون نقاط في المركز 35 قبل الأخير بالترتيب. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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