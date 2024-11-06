دوري أبطال أوروبا: (برشلونة) يهزم (النجم الأحمر) بخمسة أهداف لاثنين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 6 - 11 (كونا) -- حقق (برشلونة) الإسباني فوزا عريضا على منافسه الصربي (النجم الأحمر) بخمسة أهداف لهدفين اليوم الأربعاء في إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وعلى ملعب (راجكو ميتيتش) سجل المدافع إنييغو مارتينيز هدف التقدم للفريق الإسباني في
الدقيقة 13 فيما أضاف زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 43 و53 من زمن اللقاء.
وفي الدقيقة 55 عزز البرازيلي رافينيا النتيجة بهدف رابع لبرشلونة قبل أن يختتم لاعب
الوسط فرمين لوبيز التسجيل بهدف خامس وأخير في الدقيقة 76.
وعلى الجانب الثاني سجل سيلاس وامانجيتوكا الهدف الأول للفريق الصربي في الدقيقة 27 فيما سجل زميله المهاجم الأنغولي ميلسون الهدف الثاني في الدقيقة 84.
وبهذه النتيجة رفع (برشلونة) رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس بالترتيب العام للمسابقة فيما بقي (النجم الأحمر) دون نقاط في المركز 35 قبل الأخير بالترتيب. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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