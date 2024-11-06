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دوري أبطال أوروبا .. بايرن ميونيخ يفوز على بنفيكا وشتوتغارت يخسر أمام أتالانتا

11/6/2024 11:29:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 6 - 11 (كونا) -- انتزع فريق (بايرن ميونيخ) الألماني اليوم الأربعاء فوزا ثمينا من ضيفه (بنفيكا) البرتغالي بهدف يتيم ضمن الجولة الرابعة للدور الأول من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
ويدين (بايرن) بفوزه إلى الهدف الذي سجله نجمه الشاب جمال موسيالا في الدقيقة 67.
وبهذه النتيجة يكون العملاق البافاري قد استعاد نغمة الفوز بعد هزيمته الثقيلة أمام (برشلونة) الإسباني في الجولة السابقة وارتقى الى المركز ال17 في الترتيب برصيد 6 نقاط بينما تراجع الفريق البرتغالي الى المركز ال19 بالرصيد نفسه من النقاط.
من جهته سقط الفريق الألماني الثاني (شتوتغارت) على ملعبه أمام (أتالانتا) الايطالي بهدفين دون رد سجلهما أديمولا لوكمان ونيكولو زانيولو في الدقيقتين 51 و88 ليرفع (أتالانتا) رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع ويبقى (شتوتغارت) في المركز 27 برصيد 4 نقاط.
ع ن ج / ر ج



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