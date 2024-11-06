دوري أبطال أوروبا .. بايرن ميونيخ يفوز على بنفيكا وشتوتغارت يخسر أمام أتالانتا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 6 - 11 (كونا) -- انتزع فريق (بايرن ميونيخ) الألماني اليوم الأربعاء فوزا ثمينا من ضيفه (بنفيكا) البرتغالي بهدف يتيم ضمن الجولة الرابعة للدور الأول من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
ويدين (بايرن) بفوزه إلى الهدف الذي سجله نجمه الشاب جمال موسيالا في الدقيقة 67.
وبهذه النتيجة يكون العملاق البافاري قد استعاد نغمة الفوز بعد هزيمته الثقيلة أمام (برشلونة) الإسباني في الجولة السابقة وارتقى الى المركز ال17 في الترتيب برصيد 6 نقاط بينما تراجع الفريق البرتغالي الى المركز ال19 بالرصيد نفسه من النقاط.
من جهته سقط الفريق الألماني الثاني (شتوتغارت) على ملعبه أمام (أتالانتا) الايطالي بهدفين دون رد سجلهما أديمولا لوكمان ونيكولو زانيولو في الدقيقتين 51 و88 ليرفع (أتالانتا) رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع ويبقى (شتوتغارت) في المركز 27 برصيد 4 نقاط.
ع ن ج / ر ج
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