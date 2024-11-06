دوري أبطال أوروبا.. (إنتر) الايطالي يفوز على (أرسنال) الانجليزي بهدف وحيد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
برلين - 6 - 11 (كونا) -- حسم فريق (إنتر) الايطالي مواجهته مع (أرسنال) الانجليزي اليوم الأربعاء بهدف وحيد ضمن الجولة الرابعة من الدور الاول لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وسجل التركي هاكان تشالهانوغلو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وبهذه النتيجة رفع (إنتر) رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس بالترتيب بينما استقر رصيد (أرسنال) عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر. (النهاية)
ع ن ج / ر ج
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