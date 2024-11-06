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دوري أبطال أوروبا.. (إنتر) الايطالي يفوز على (أرسنال) الانجليزي بهدف وحيد

11/6/2024 11:29:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 6 - 11 (كونا) -- حسم فريق (إنتر) الايطالي مواجهته مع (أرسنال) الانجليزي اليوم الأربعاء بهدف وحيد ضمن الجولة الرابعة من الدور الاول لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وسجل التركي هاكان تشالهانوغلو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وبهذه النتيجة رفع (إنتر) رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس بالترتيب بينما استقر رصيد (أرسنال) عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر. (النهاية)

ع ن ج / ر ج



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