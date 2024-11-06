((العرين القابضة)) تستعرض مشروع ((تلال)) السكني في سيتي سكيب الرياض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري،‭ ‬مشاركتها‭ ‬مع‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬سيستضيفه‭ ‬مركز‭ ‬الرياض‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬11‭ ‬و14‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جناح‭ ‬البحرين‭ ‬المُنظم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬والذي‭ ‬سيحتضن‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وستشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬ضمن‭ ‬جناح‭ ‬البحرين‭ ‬استعراض‭ ‬مشروع‭ ‬تلال‭ ‬السكني‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬الواجهة‭ ‬المعمارية‭ ‬والحضارية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يمتد‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬93 , 600‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬فلل‭ ‬فاخرة‭ ‬وتاون‭ ‬هاوس‭ ‬تتميز‭ ‬بتصاميمها‭ ‬العصرية‭. ‬وتتوافر‭ ‬الوحدات‭ ‬بخيارات‭ ‬مُتعددة،‭ ‬منها‭ ‬3‭ ‬و4‭ ‬و5‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭. ‬كما‭ ‬سيحتضن‭ ‬المشروع‭ ‬مرافق‭ ‬ترفيهية‭ ‬عصرية‭ ‬متنوعة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قالت‭ ‬د‭. ‬أحلام‭ ‬زينل،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭: ‬‮«‬يُعتبر‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬الرياض‭ ‬من‭ ‬المعارض‭ ‬التي‭ ‬تكتسي‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬استثنائي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كبرى‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬والمستثمرين‭ ‬والراغبين‭ ‬في‭ ‬التملك‭ ‬في‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية،‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬الواجهة‭ ‬الحضارية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬الحديثة‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬وجهة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مخطط‭ ‬العرين‮»‬‭. ‬وتقدمت‭ ‬د‭. ‬أحلام‭ ‬زينل‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لشركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬للمشاركة‭ ‬ضمن‭ ‬جناح‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المرموقة‭.‬

وتابع‭ ‬أحمد‭ ‬خلفان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتسويق‭ ‬والمبيعات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمشروع‭ ‬تلال‭ ‬السكني‭: ‬‮«‬نعتز‭ ‬بمشاركتنا‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المعارض‭ ‬المعنية‭ ‬بالقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬نتطلع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬هي‭ ‬فرصة‭ ‬لتأكيد‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بتقديم‭ ‬مشاريع‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬وترفع‭ ‬مستوى‭ ‬الجودة‭ ‬والتصميم‭ ‬العمراني‭ ‬للمشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬رؤية‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّحت‭ ‬أميرة‭ ‬العباسي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتعاوننا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬العرين‭ ‬القابضة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المميز‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬سنُعرف‭ ‬المهتمين‭ ‬بالمجال‭ ‬العقاري‭ ‬بأبرز‭ ‬عروضنا‭ ‬التمويلية‭ ‬للتملك‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬تلال‭ ‬السكني‭. ‬إن‭ ‬مُشاركتنا‭ ‬ضمن‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬الرياض‭ ‬تُجسد‭ ‬رؤيتنا‭ ‬والتزامنا‭ ‬بدعم‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬العقارية‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬قيادة‭ ‬المملكة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬كونها‭ ‬دلالة‭ ‬واضحة‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬المصارف‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النهوض‭ ‬باقتصاد‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم‮»‬‭.‬