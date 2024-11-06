((العرين القابضة)) تستعرض مشروع ((تلال)) السكني في سيتي سكيب الرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة العرين القابضة، الشركة الرائدة في القطاع العقاري، مشاركتها مع خليجي بنك في معرض سيتي سكيب العالمي الذي سيستضيفه مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في الفترة بين 11 و14 نوفمبر القادم وذلك ضمن جناح البحرين المُنظم من قبل مؤسسة التنظيم العقاري والذي سيحتضن مجموعة متنوعة من المشاريع التطويرية في مملكة البحرين.
وستشهد مشاركة شركة العرين القابضة ضمن جناح البحرين استعراض مشروع تلال السكني الذي سيكون علامة فارقة في الواجهة المعمارية والحضارية لمملكة البحرين، حيث يمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 93 , 600 متر مربع، ويتكون من فلل فاخرة وتاون هاوس تتميز بتصاميمها العصرية. وتتوافر الوحدات بخيارات مُتعددة، منها 3 و4 و5 غرف نوم. كما سيحتضن المشروع مرافق ترفيهية عصرية متنوعة.
وفي هذا الصدد، قالت د. أحلام زينل، الرئيس التنفيذي لشركة العرين القابضة: «يُعتبر سيتي سكيب الرياض من المعارض التي تكتسي أهمية كبيرة لما تحظى به من اهتمام استثنائي من قبل كبرى شركات التطوير العقاري والمستثمرين والراغبين في التملك في أبرز المشاريع التطويرية، ونحن في شركة العرين القابضة حريصون على إبراز الواجهة الحضارية لمملكة البحرين من خلال تسليط الضوء على واحد من أبرز المشاريع السكنية الحديثة والتي ستكون وجهة بارزة في مخطط العرين». وتقدمت د. أحلام زينل بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة التنظيم العقاري لإتاحة الفرصة لشركة العرين القابضة للمشاركة ضمن جناح البحرين في هذه المناسبة المرموقة.
وتابع أحمد خلفان الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات في شركة العرين القابضة والرئيس التنفيذي لمشروع تلال السكني: «نعتز بمشاركتنا في واحدة من أكبر المعارض المعنية بالقطاع العقاري في المنطقة والتي نتطلع من خلالها إلى تسليط الضوء على أحد أبرز المشاريع التطويرية. إن هذه المشاركة هي فرصة لتأكيد التزام الشركة بتقديم مشاريع تسهم في تحسين الحياة اليومية وترفع مستوى الجودة والتصميم العمراني للمشاريع السكنية والتي تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو مستقبل واعد».
وبهذه المناسبة، صرّحت أميرة العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك: «نحن فخورون بتعاوننا مع شركة العرين القابضة في هذا الحدث المميز والذي من خلاله سنُعرف المهتمين بالمجال العقاري بأبرز عروضنا التمويلية للتملك في مشروع تلال السكني. إن مُشاركتنا ضمن جناح مملكة البحرين في معرض سيتي سكيب الرياض تُجسد رؤيتنا والتزامنا بدعم ما تشهده المملكة من تطور في الحركة العقارية بفضل ما تحظى به من دعم من قيادة المملكة، فضلاً عن كونها دلالة واضحة على حرص المصارف البحرينية على العمل بروح فريق البحرين من أجل النهوض باقتصاد المملكة من خلال دعم هذا القطاع المهم».
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