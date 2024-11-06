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الملك يهنئ هاتفيا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب

11/6/2024 11:26:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، مهنئا بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وأكد جلالته، خلال الاتصال، متانة علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا الحرص على توطيدها وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على أمن المنطقة وحماية السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى دور الولايات المتحدة المحوري بهذا الخصوص.

MENAFN06112024000072011014ID1108859568

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