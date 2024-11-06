Thursday, 07 November 2024 12:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


6 ضوابط لمراجعة أوراق الطلاب بعد النتائج

11/6/2024 11:20:13 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما تواصل مدارس البنين والبنات في عموم مناطق ومحافظات المملكة إغلاق الدرجات لنهاية الفصل الأول في منصة ((نور)) الإلكترونية، وفق برنامج زمني لمدة 3 أيام، ينتهي اليوم، حدد تربويون وتربويات لـ((الوطن)) أمس 6 ضوابط لمراجعة أوراق الطلاب بعد إعلان النتائج، أبرزها أن يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب المراجعة إلى مدير المدرسة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من إعلان النتائج، وتسلم نتيجة المراجعة لولي الأمر في مدة لا تزيد عن يوم واحد من تقديمه الطلب، ويحق لمدير المدرسة، أن يطلع الطالب وولي أمره على ورقة إجابته النهائية بمشاركة معلم المادة والمشرف التربوي، على أن يتم تعديل نتيجة الطالب بعد المراجعة في النظام الإلكتروني، وفي جميع السجلات، وتسحب الوثيقة السابقة، وتطبع له وثيقة جديدة، بنتيجته بعد التعديل.
خطأ في الرصد
أوضح التربيون أنه عند حدوث خطأ في رصد درجة طالب أو تصحيح أوراقه أو ما شابه ذلك، وترتب عليه إضرار بالطالب، كأن يعيد السنة، أو نجح نجاحًا غير مستحق وما إلى ذلك، فيتم دراسة المشكلة من قبل اللجنة المشكلة في إدارة التعليم ((لجنة الاختبارات الطارئة))، ويتخذ الإجراء المناسب بما يحقق مصلحة الطالب التعليمية، لافتين إلى أن هناك سجلات يجب الاحتفاظ بها لمدة عام دراسي ونصف من بعد انتهاء أعمال اختبارات الدور الثاني، وهي: أوراق إجابات الطلاب التحريرية، وسجلات رصد درجات أعمال السنة، ومواد التقويم التكويني للمعلمين، والكشوفات الأولية لاختبارات الفصول الدراسية، وسجل مسودة النتيجة، وقرارات تكليف لجان الاختبارات وسجل توزيع المهام والمسؤوليات في الاختبارات، ويتوجب على المعلم حفظ سجلاته في مكان آمن بالمدرسة يخصص للمعلمين بإشراف مدير المدرسة.
درجات نهائية
يتم إغلاق الدرجات النهاية الفصل الأول وفق التوقيت التالي: من الساعة الـ 7 صباحًا حتى الـ 12 مساءً للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ومن الساعة الـ 12 مساءً حتى الـ 3 مساءً للمرحلة الثانوية، وسيكون متاحا للجميع بعد الـ 3 مساءً.
ضوابط مراجعة أوراق الطلاب
01- يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب المراجعة إلى مدير المدرسة خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من إعلان النتائج، وتسلم نتيجة المراجعة لولي الأمر في مدة لا تزيد عن يوم واحد من تقديمه الطلب.
02- يتقدم من لم يقتنع بنتيجة مراجعة أوراق إجابته من قبل المدرسة لمكتب التعليم التابعة له المدرسة بطلب المراجعة خلال يومين من تسلمه نتيجة مراجعة المدرسة.
03- يحق لمدير المدرسة أن يطلع الطالب وولي أمره على ورقة إجابته النهائية بمشاركة معلم المادة والمشرف التربوي.
04- يتم تعديل نتيجة الطالب بعد المراجعة في النظام الإلكتروني، وفي جميع السجلات، وتسحب الوثيقة السابقة، وتطبع له وثيقة جديدة، بنتيجته بعد التعديل.
05- عندما يتبين وجود تهاون في تطبيق تعليمات الاختبارات، يرفع مكتب التعليم تقريرًا لمدير التعليم عن نتيجة المراجعة، وتتخذ الإجراءات النظامية.
06- يمكن للجنة الاختبارات الطارئة المشكلة في إدارة التعليم إجراء مراجعة أوراق إجابة مادة أو أكثر، إذا تبين ما يثير الشك، أو شكوى عامة بشواهد منطقية مثبتة، واتخاذ الإجراء المناسب بما يحقق مصلحة الطالب التعليمية.

MENAFN06112024000089011017ID1108859546

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث