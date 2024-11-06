طرح سوق الحراج بالدمام للاستثمار بالمشاركة في الدخل

(MENAFN
- Al Watan)
قامت أمانة المنطقة الشرقية بترسية المشروع الاستثماري لإنشاء وتطوير سوق الحراج بحي الأثير بالدمام، بمساحة 32.340 مترا مربعا، بنموذج المشاركة بالدخل، ويتضمن المشروع عدة أنشطة مساندة ومتنوعة تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة في السوق، تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في إشراك المستثمرين بالتنمية.
وقالت إنه تم طرح الموقع بنموذج استثماري يعتمد على العرض الفني لضمان كفاءة المستثمرين وجودة المشروع، وتأتي هذه الخطوة امتداداً للجهود الرامية لاستثمار المواقع الاستثمارية.
وسيتضمن السوق موقف انتظار السيارات ومحلات تجارية متنوعة خارجية، ومكتب لإدارة السوق، ومحلات تجارية داخلية لمزاولة نشاط الحراج، وساحة للحراج للمزايدة والبيع والشراء، ومصلى، ودورات مياه عامة.
وستسهم هذه الفرصة والمشاريع الاستثمارية الأخرى في الارتقاء في الاستثمارات النوعية بمجال السياحة والترفيه والخيارات المتعددة، بما يعزز من عناصر جودة الحياة، وخلق حراك اقتصادي مميز.
وأوضحت الأمانة أن هذه الفرص الاستثمارية، تأتي امتداداً للنقلة النوعية بمجال الاستثمارات وتنمية الإيرادات، إضافة إلى جهودها في المشاريع والمبادرات الاستثمارية التي تم طرحها بالتعاون مع مختلف القطاعات، والهادفة لتنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات، بمختلف المدن والمحافظات بالمنطقة الشرقية، وتعزيز مفهوم جودة الحياة.
والجدير ذكره أن لوائح الاستثمار بأمانة المنطقة الشرقية، تقدم خيارات تحفيزية للمستثمرين عبر تأجير عقود استثمارية مؤقتة تبدأ من يوم، وحتى 6 أشهر، بالإضافة إلى حزمة الحوافز الأخرى مثل الفرص الدائمة التي تصل حتى 50 سنة والحد الأقصى للمدة المعفاة من الأجرة 10% من مدة المشروع وتم تخفيض الضمان البنكي إلى 25% بالإضافة إلى نموذج الشراكة وتعتبر هذه الخطوات من الإجراءات المحفزة للمستثمرين ورواد الأعمال.
ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها والمشاركة بصناعة الاستثمار من خلال البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي (فرص) بكل شفافية وسهولة أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.
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