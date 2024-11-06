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طرح سوق الحراج بالدمام للاستثمار بالمشاركة في الدخل

11/6/2024 11:20:12 PM
(MENAFN- Al Watan) قامت أمانة المنطقة الشرقية بترسية المشروع الاستثماري لإنشاء وتطوير سوق الحراج بحي الأثير بالدمام، بمساحة 32.340 مترا مربعا، بنموذج المشاركة بالدخل، ويتضمن المشروع عدة أنشطة مساندة ومتنوعة تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة في السوق، تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في إشراك المستثمرين بالتنمية.
وقالت إنه تم طرح الموقع بنموذج استثماري يعتمد على العرض الفني لضمان كفاءة المستثمرين وجودة المشروع، وتأتي هذه الخطوة امتداداً للجهود الرامية لاستثمار المواقع الاستثمارية.
وسيتضمن السوق موقف انتظار السيارات ومحلات تجارية متنوعة خارجية، ومكتب لإدارة السوق، ومحلات تجارية داخلية لمزاولة نشاط الحراج، وساحة للحراج للمزايدة والبيع والشراء، ومصلى، ودورات مياه عامة.
وستسهم هذه الفرصة والمشاريع الاستثمارية الأخرى في الارتقاء في الاستثمارات النوعية بمجال السياحة والترفيه والخيارات المتعددة، بما يعزز من عناصر جودة الحياة، وخلق حراك اقتصادي مميز.
وأوضحت الأمانة أن هذه الفرص الاستثمارية، تأتي امتداداً للنقلة النوعية بمجال الاستثمارات وتنمية الإيرادات، إضافة إلى جهودها في المشاريع والمبادرات الاستثمارية التي تم طرحها بالتعاون مع مختلف القطاعات، والهادفة لتنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات، بمختلف المدن والمحافظات بالمنطقة الشرقية، وتعزيز مفهوم جودة الحياة.
والجدير ذكره أن لوائح الاستثمار بأمانة المنطقة الشرقية، تقدم خيارات تحفيزية للمستثمرين عبر تأجير عقود استثمارية مؤقتة تبدأ من يوم، وحتى 6 أشهر، بالإضافة إلى حزمة الحوافز الأخرى مثل الفرص الدائمة التي تصل حتى 50 سنة والحد الأقصى للمدة المعفاة من الأجرة 10% من مدة المشروع وتم تخفيض الضمان البنكي إلى 25% بالإضافة إلى نموذج الشراكة وتعتبر هذه الخطوات من الإجراءات المحفزة للمستثمرين ورواد الأعمال.
ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها والمشاركة بصناعة الاستثمار من خلال البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي (فرص) بكل شفافية وسهولة أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.

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