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شركة صينية للطاقة الشمسية تبيع أعمالها في أمريكا بعد ضغوط

11/6/2024 11:19:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافقت شركة الطاقة المتجددة الصينية“ترينا سولار – Trina Solar” على بيع أعمالها الخاصة بالطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، وسط تدقيق أمريكي متزايد مع الشركات الصينية التي استفادت من الحوافز الضريبية التي تم إقرارها بموجب قانون“خفض التضخم”.

وأعلنت الشركة الصينية في بيان، أن“فريير باتري- Freyr Battery” التي يقع مقرها الرئيسي في جورجيا، ستدفع 340 مليون دولار مقابل منشأة تجميع الألواح الشمسية الجديدة بقدرة 5 جيجاوات بولاية تكساس وأصول تصنيعية أخرى، مع احتفاظ الشركة الصينية بحصة أقلية في نظيرتها الأمريكية.

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وقال الرئيس التنفيذي لـ“فريير باتري” لوكالة“بلومبرج”، إنه واثق من أن المنشأة ستحصل على فوائد الإعفاء الضريبي بدون تضييق من الإدارة الأمريكية، خاصة بعدما نقلت الشركة مقرها الرئيسي من النرويج إلى الولايات المتحدة.

وتعمل الإدارة الأمريكية على تكثيف تحقيقاتها بشأن الشركات الأجنبية التي تستفيد من قانون“خفض التضخم”، وخاصة بالنسبة للشركات الصينية في مجالات تتعلق بإنتاج الألواح الشمسية وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة الأخرى.

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