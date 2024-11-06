شركة صينية للطاقة الشمسية تبيع أعمالها في أمريكا بعد ضغوط

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافقت شركة الطاقة المتجددة الصينية“ترينا سولار – Trina Solar” على بيع أعمالها الخاصة بالطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، وسط تدقيق أمريكي متزايد مع الشركات الصينية التي استفادت من الحوافز الضريبية التي تم إقرارها بموجب قانون“خفض التضخم”.
وأعلنت الشركة الصينية في بيان، أن“فريير باتري- Freyr Battery” التي يقع مقرها الرئيسي في جورجيا، ستدفع 340 مليون دولار مقابل منشأة تجميع الألواح الشمسية الجديدة بقدرة 5 جيجاوات بولاية تكساس وأصول تصنيعية أخرى، مع احتفاظ الشركة الصينية بحصة أقلية في نظيرتها الأمريكية.
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وقال الرئيس التنفيذي لـ“فريير باتري” لوكالة“بلومبرج”، إنه واثق من أن المنشأة ستحصل على فوائد الإعفاء الضريبي بدون تضييق من الإدارة الأمريكية، خاصة بعدما نقلت الشركة مقرها الرئيسي من النرويج إلى الولايات المتحدة.
وتعمل الإدارة الأمريكية على تكثيف تحقيقاتها بشأن الشركات الأجنبية التي تستفيد من قانون“خفض التضخم”، وخاصة بالنسبة للشركات الصينية في مجالات تتعلق بإنتاج الألواح الشمسية وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة الأخرى.
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