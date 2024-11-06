المفوضية الأوروبية تحقق مع ماستركارد وفيزا بشأن تأثير الرسوم على التجار

MENAFN - Al-Borsa News) فتحت هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي تحقيقًا حول ما إذا كانت الرسوم التي تفرضها“فيزا” و”ماستركارد” لها تأثير سلبي على تجار التجزئة داخل الكتلة.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة“رويترز”، أرسلت المفوضية الأوروبية استبيانا حول كل من شركتي المدفوعات الإلكترونية إلى تجار التجزئة ومقدمي خدمات الدفع في سبتمبر، ومنحتهم فرصة حتى أكتوبر المقبل للرد على الاستطلاع.

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ويأتي ذلك بعدما قدم العديد من تجار التجزئة شكاوى بشأن ما يسمى برسوم المخطط التي فرضتها الشركتان في السنوات الأخيرة، فضلًا عن نقص الشفافية المتعلقة بخطط تلك الشركات.

وطرحت المفوضية العديد من الأسئلة في الاستبيان، منها ما إذا كان عدد الرسوم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ودول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، قد أثرت سلبًا على أعمال الشركات في الفترة الممتدة بين عامي 2016 إلى 2023.

وتطرح كذلك تساؤلًا عما إذا كانت شركات الدفع بالبطاقات تتشاور مع تجار التجزئة ومقدمي خدمات الدفع بشأن تقديم أو حذف أو زيادة تلك الرسوم، مع إمكانية التفاوض عليها.

وقال متحدث باسم“فيزا” إن الشركة الأمريكية تلقت طلبًا للحصول على معلومات من المفوضية في أواخر أغسطس، وكانت تتعاون معها بشأن تزويدها بتلك المعلومات.

فيما أكدت“ماستركارد” أن الحكومات على مستوى العالم تسعى للتأكد من أن لديها رؤية أكثر وضوحًا بالنسبة لصناعة المدفوعات الإلكترونية، حيث طلبت المفوضية المزيد من المعلومات بهذا الشأن ليس إلا.

وعلى صعيد تعاملات الأربعاء، ارتفع سهم“فيزا” بنسبة 4.40% إلى 306.12 دولار، وصعد سهم“ماستركارد” بنسبة 3.15% إلى 521.7 دولار في تمام الساعة 09:29 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.