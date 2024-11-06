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الأزمات يحذر الأردنيين من تأثيرات مناخية قاسية اليوم وغدٍ

11/6/2024 7:41:50 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أصدر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تحذيرات هامة بشأن الحالة الجوية السائدة في المملكة اعتباراً من ساعات بعد ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بسبب توقعات بتأثيرات مناخية قاسية خلال اليوم وغدٍ الخميس.

وأكد المركز أن هناك خطراً من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، مع إمكانية امتداد تأثيرات هذه السيول إلى مناطق أخرى.

كما حذر من خطر العواصف الرعدية، التي قد ترافقها هطولات من حبات البرد، ما يزيد من حدة المخاطر على الطرقات والمناطق السكنية.

وأشار المركز إلى خطورة تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية والبادية، نتيجة للغبار العالق في الأجواء، الأمر الذي قد يؤثر على حركة المرور والتنقل.

كما وجه المركز تنبيهًا خاصًا للسائقين في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، مشدداً على ضرورة الحذر من خطر الإنزلاق على الطرقات.

ودعا المركز جميع المواطنين والمقيمين إلى اتباع إجراءات السلامة والتقيد بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، بما في ذلك تجنب النزول إلى الأودية والمناطق المنخفضة، وتوخي الحذر أثناء القيادة في الظروف الجوية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات سيوافي الجميع بالتحديثات المستمرة حول الحالة الجوية، ويحث الجميع على متابعة التقارير والتنبيهات في حال حدوث أي تطورات.

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