تعيين مديرين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم (54) لسنة 2024 بتعيين مديرين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بناءً على عرْض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كل من:
1- السيد محمد جمال محمد سلطان مديرا لإدارة الشؤون التشريعية والتعاون الدولي.
2- السيد عبدالله إبراهيم عبدالله حسن مديراً لإدارة المحاكم.
3- السيدة نورة خالد إبراهيم الفضالة مديراً لإدارة التوفيق الأسري والنفقة.
المادة الثانية
على وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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