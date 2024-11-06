تعيين مديرين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المادة‭ ‬الأولى

يُعين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

1-‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬سلطان‭ ‬مديرا‭ ‬لإدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭.‬

2-‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالله‭ ‬حسن‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬المحاكم‭.‬

3-‭ ‬السيدة‭ ‬نورة‭ ‬خالد‭ ‬إبراهيم‭ ‬الفضالة‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬التوفيق‭ ‬الأسري‭ ‬والنفقة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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