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تعيين مديرين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف

11/6/2024 7:35:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬54‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعيين‭ ‬مديرين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬

1-‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬سلطان‭ ‬مديرا‭ ‬لإدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬التشريعية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭.‬

2-‭ ‬السيد‭ ‬عبدالله‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدالله‭ ‬حسن‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬المحاكم‭.‬

3-‭ ‬السيدة‭ ‬نورة‭ ‬خالد‭ ‬إبراهيم‭ ‬الفضالة‭ ‬مديراً‭ ‬لإدارة‭ ‬التوفيق‭ ‬الأسري‭ ‬والنفقة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

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