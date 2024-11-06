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ضمن احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية.. فعاليات مميزة وعروض ثقافية وترفيهية في موسم أعياد البحرين

11/6/2024 7:35:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬إحياءً‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬كدولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬يقدم‭ ‬موسم‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬والأذواق،‭ ‬حيث‭ ‬تشكل‭ ‬فرصة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والزوار‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بتجارب‭ ‬فريدة‭ ‬تتنوع‭ ‬بين‭ ‬العروض‭ ‬الثقافية،‭ ‬والحفلات‭ ‬الموسيقية،‭ ‬والأنشطة‭ ‬الرياضية،‭ ‬والتسوق،‭ ‬والمغامرات‭ ‬المائية‭.‬

ليالي‭ ‬المحرق

وتستضيف‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬ليالي‭ ‬المحرق‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬اللؤلؤ،‭ ‬موقع‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬التابع‭ ‬لليونسكو،‭ ‬حيث‭ ‬تتضمن‭ ‬الفعاليات‭ ‬عروضاً‭ ‬ثقافية‭ ‬وتراثية‭ ‬تبرز‭ ‬تاريخ‭ ‬البحرين‭ ‬العريق‭ ‬وتوفر‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬للزوار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استكشاف‭ ‬جمال‭ ‬المحرق‭ ‬التاريخي‭.‬

بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال

وستحتضن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال،‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬ديسمبر،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يضفي‭ ‬بعداً‭ ‬رياضيا‭ ‬دوليا‭ ‬على‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭.‬

سوق‭ ‬المزارعين

ويقام‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬البديع‭ ‬النباتية‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬سبت،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ويشكل‭ ‬السوق‭ ‬فرصة‭ ‬لتسوق‭ ‬المنتجات‭ ‬المحلية‭ ‬الطازجة‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للعائلات‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بتجربة‭ ‬تسوق‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬مفعمة‭ ‬بالطبيعة‭.‬

الحفلات‭ ‬الموسيقية

ويضم‭ ‬موسم‭ ‬الأعياد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الحفلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الفنانين‭ ‬العالميين‭ ‬والإقليميين،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬لمحبي‭ ‬الموسيقى‭ ‬حضور‭ ‬حفل‭ ‬بودشارت‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬وحفل‭ ‬الفنان‭ ‬الشهير‭ (‬إيمينيم‭) ‬في‭ ‬مسرح‭ ‬بيون‭ ‬الدانة‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وحفل‭ ‬ليلة‭ ‬بحرينية‭ ‬بمشاركة‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬خالد‭ ‬الشيخ‭ ‬وهند‭ ‬ومحمد‭ ‬البكري‭ ‬وسماوة‭ ‬الشيخ‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬ديسمبر،‭ ‬كما‭ ‬يقام‭ ‬حفل‭ ‬للفنان‭ ‬ماجد‭ ‬المهندس‭ ‬يوم‭ ‬26‭ ‬ديسمبر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حفل‭ ‬للفنان‭ (‬ليونيل‭ ‬ريتشي‭) ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬يوم‭ ‬28‭ ‬ديسمبر،‭ ‬مما‭ ‬يضفي‭ ‬أجواءً‭ ‬موسيقية‭ ‬احتفالية‭ ‬متنوعة‭.‬

الألعاب‭ ‬النارية

واحتفالاً‭ ‬باليوم‭ ‬الوطني،‭ ‬ستضاء‭ ‬سماء‭ ‬البحرين‭ ‬بعروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬المبهرة‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬ديسمبر،‭ ‬والتي‭ ‬ستضفي‭ ‬طابعاً‭ ‬احتفالياً‭ ‬مميزاً‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬الفرح‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني،‭ ‬ويستمر‭ ‬الحماس‭ ‬حتى‭ ‬ليلة‭ ‬رأس‭ ‬السنة،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقام‭ ‬عرض‭ ‬ألعاب‭ ‬نارية‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬للاحتفال‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬واستقبال‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭.‬

الأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬والترفيهية

ويوفر‭ ‬موسم‭ ‬الأعياد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أيضاً‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬والترفيهية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فعالية‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬اليوم‭ ‬الوطني‭ ‬للفروسية‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬فرصة‭ ‬لعشاق‭ ‬الرياضة‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بعروض‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭.‬

التسوق‭ ‬والعروض

وللمتسوقين‭ ‬نصيب‭ ‬مميز‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الأعياد،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬التجارية‭ ‬مثل‭ ‬مودا‭ ‬مول‭ ‬والأفنيوز‭ ‬وسيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين‭ ‬عروضاً‭ ‬خاصة‭ ‬ومميزة‭ ‬تتيح‭ ‬للزوار‭ ‬فرصة‭ ‬التسوق‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬التخفيضات‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭.‬

الأنشطة‭ ‬المائية

وتتيح‭ ‬الأنشطة‭ ‬المائية‭ ‬لمحبي‭ ‬البحر‭ ‬الفرصة‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بتجارب‭ ‬فريدة‭ ‬تشمل‭ ‬زيارة‭ ‬جزيرة‭ ‬جرادة،‭ ‬وشاطئ‭ ‬سوليمار،‭ ‬وشاطئ‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جولات‭ ‬الغوص‭ ‬لجمع‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬وتجارب‭ ‬التجديف‭ ‬بالبادل،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬تجربة‭ ‬الزوار‭ ‬في‭ ‬استكشاف‭ ‬الطبيعة‭ ‬البحرية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

عروض‭ ‬الفنادق

ويقدم‭ ‬موسم‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين‭ ‬عروضًا‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬الفاخرة،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للزوار‭ ‬تجربة‭ ‬إقامة‭ ‬مريحة‭ ‬ومتميزة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭. ‬تتنوع‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ ‬لتشمل‭ ‬خصومات‭ ‬حصرية‭ ‬على‭ ‬الغرف‭ ‬الفندقية،‭ ‬وتجارب‭ ‬طعام‭ ‬فاخرة،‭ ‬وحزم‭ ‬إقامة‭ ‬عائلية‭ ‬تلائم‭ ‬احتياجات‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬الحافل‭ ‬ليعكس‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬احتفالية‭ ‬شاملة‭ ‬تحتفي‭ ‬بتراثها‭ ‬وتقدمها،‭ ‬حيث‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الترفيه‭ ‬والتثقيف‭ ‬والرياضة‭ ‬والفن‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬وطنية‭ ‬مميزة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬مفضلة‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الأعياد‭.‬

ويمكن‭ ‬للزوار‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬والعروض‭ ‬المميزة‭ ‬لموسم‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬ >‭.‬ Celebrate ‭.‬ bh ،‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬الموقع‭ ‬للجميع‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تفاصيل‭ ‬شاملة‭ ‬حول‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأماكن‭ ‬السياحية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إمكانية‭ ‬تحميل‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬دليل‭ ‬الموسم،‭ ‬وشعار‭ ‬أعياد‭ ‬البحرين‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬لاستخدامه‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الإعلامية‭ ‬والترويجية‭.‬

كلمات دالة

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