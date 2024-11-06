ضمن احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية.. فعاليات مميزة وعروض ثقافية وترفيهية في موسم أعياد البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ضمن احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مقاليد الحكم، يقدم موسم أعياد البحرين في ديسمبر مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تناسب مختلف الأعمار والأذواق، حيث تشكل فرصة للمواطنين والمقيمين والزوار للاستمتاع بتجارب فريدة تتنوع بين العروض الثقافية، والحفلات الموسيقية، والأنشطة الرياضية، والتسوق، والمغامرات المائية.
ليالي المحرق
وتستضيف مدينة المحرق فعاليات «ليالي المحرق» التي تمتد من 5 إلى 30 ديسمبر في مسار اللؤلؤ، موقع التراث العالمي التابع لليونسكو، حيث تتضمن الفعاليات عروضاً ثقافية وتراثية تبرز تاريخ البحرين العريق وتوفر تجربة فريدة للزوار من خلال استكشاف جمال المحرق التاريخي.
بطولة العالم لرفع الأثقال
وستحتضن مملكة البحرين بطولة العالم لرفع الأثقال، التي تنظم في خليج البحرين من 4 إلى 15 ديسمبر، حيث من المتوقع أن يشارك فيها عدد كبير من الرياضيين من مختلف دول العالم، ما يضفي بعداً رياضيا دوليا على احتفالات المملكة.
سوق المزارعين
ويقام سوق المزارعين في حديقة البديع النباتية كل يوم سبت، بدءاً من 7 ديسمبر، ويشكل السوق فرصة لتسوق المنتجات المحلية الطازجة والتعرف على جهود المزارعين البحرينيين، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة تسوق صحية في أجواء مفعمة بالطبيعة.
الحفلات الموسيقية
ويضم موسم الأعياد سلسلة من الحفلات الموسيقية التي تجمع بين الفنانين العالميين والإقليميين، حيث يمكن لمحبي الموسيقى حضور حفل بودشارت يوم 5 ديسمبر في مركز البحرين العالمي للمعارض، وحفل الفنان الشهير (إيمينيم) في مسرح بيون الدانة يوم 10 ديسمبر، وحفل ليلة بحرينية بمشاركة الفنانين البحرينيين خالد الشيخ وهند ومحمد البكري وسماوة الشيخ يوم 15 ديسمبر، كما يقام حفل للفنان ماجد المهندس يوم 26 ديسمبر، بالإضافة إلى حفل للفنان (ليونيل ريتشي) في مركز البحرين العالمي للمعارض يوم 28 ديسمبر، مما يضفي أجواءً موسيقية احتفالية متنوعة.
الألعاب النارية
واحتفالاً باليوم الوطني، ستضاء سماء البحرين بعروض الألعاب النارية المبهرة يوم 16 ديسمبر، والتي ستضفي طابعاً احتفالياً مميزاً يعكس روح الفرح والانتماء الوطني، ويستمر الحماس حتى ليلة رأس السنة، حيث من المقرر أن يقام عرض ألعاب نارية آخر في خليج البحرين يوم 31 ديسمبر للاحتفال بنهاية العام واستقبال العام الجديد.
الأنشطة الرياضية والترفيهية
ويوفر موسم الأعياد في البحرين أيضاً مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية، بما في ذلك فعالية BRAVE CF لفنون القتال المختلطة، التي ستقام من 12 إلى 14 ديسمبر في مركز البحرين العالمي للمعارض، بالإضافة إلى كأس اليوم الوطني للفروسية في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في 13 ديسمبر، ما يتيح فرصة لعشاق الرياضة للاستمتاع بعروض مميزة في إطار احتفالات المملكة.
التسوق والعروض
وللمتسوقين نصيب مميز في موسم الأعياد، حيث تقدم العديد من المراكز التجارية مثل مودا مول والأفنيوز وسيتي سنتر البحرين عروضاً خاصة ومميزة تتيح للزوار فرصة التسوق والاستفادة من التخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات.
الأنشطة المائية
وتتيح الأنشطة المائية لمحبي البحر الفرصة للاستمتاع بتجارب فريدة تشمل زيارة جزيرة جرادة، وشاطئ سوليمار، وشاطئ بلاج الجزائر، بالإضافة إلى جولات الغوص لجمع اللؤلؤ وتجارب التجديف بالبادل، مما يعزز تجربة الزوار في استكشاف الطبيعة البحرية لمملكة البحرين.
عروض الفنادق
ويقدم موسم أعياد البحرين عروضًا مميزة في عدد من الفنادق الفاخرة، مما يتيح للزوار تجربة إقامة مريحة ومتميزة خلال فترة الأعياد الوطنية. تتنوع هذه العروض لتشمل خصومات حصرية على الغرف الفندقية، وتجارب طعام فاخرة، وحزم إقامة عائلية تلائم احتياجات الزوار من داخل البحرين وخارجها.
ويأتي هذا البرنامج الحافل ليعكس حرص مملكة البحرين على تقديم تجربة احتفالية شاملة تحتفي بتراثها وتقدمها، حيث يجمع بين الترفيه والتثقيف والرياضة والفن في أجواء وطنية مميزة، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية مفضلة خلال موسم الأعياد.
ويمكن للزوار الاطلاع على تفاصيل المزيد من الفعاليات الاستثنائية والعروض المميزة لموسم أعياد البحرين عبر الموقع الرسمي >. Celebrate . bh ، حيث يتيح الموقع للجميع الوصول إلى تفاصيل شاملة حول الفعاليات والأماكن السياحية، إلى جانب إمكانية تحميل نسخة من دليل الموسم، وشعار أعياد البحرين بجودة عالية لاستخدامه في المواد الإعلامية والترويجية.
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