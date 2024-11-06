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طلبة البحرين يستمتعون بالفن الأوركسترالي

11/6/2024 7:35:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

تصوير‭- ‬رضا‭ ‬جميل


تلعب‭ ‬الموسيقى‭ ‬دوراً‭ ‬في‭ ‬تنشئة‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬الناشئة‭ ‬محب‭ ‬للثقافة‭ ‬والفنون،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الثقافات‭ ‬والتجارب‭ ‬المختلفة،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬تقيم‭ ‬أوركسترا‭ ‬البحرين‭ ‬الفيلهارمونية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬حفلات‭ ‬تثقيفية‭ ‬توعوية‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬مسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

وعزفت‭ ‬أوركسترا‭ ‬البحرين‭ ‬الفيلهارمونية‭ ‬بقيادة‭ ‬الدكتور‭ ‬مبارك‭ ‬نجم‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬مليئة‭ ‬بالبهجة‭ ‬والسرور‭ ‬تفاعل‭ ‬معها‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬على‭ ‬أنغام‭ ‬موسيقى‭ ‬الكرتون‭ ‬والأفلام‭ ‬والموسيقى‭ ‬البحرينية‭ ‬والعالمية‭.‬

وصرح‭ ‬الدكتور‭ ‬مبارك‭ ‬نجم‭ ‬الموسيقا‭ ‬ومؤسس‭ ‬وقائد‭ ‬أوركسترا‭ ‬البحرين‭ ‬الفيلهارمونية‭ ‬للصحفيين‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الحفل‭ ‬الموسيقي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬الحفل‭ ‬أقيم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬أوركسترا‭ ‬البحرين‭ ‬الفيلهارمونية‭ ‬تقديم‭ ‬حفلات‭ ‬تثقيفية‭ ‬توعوية‭ ‬لأطفال‭ ‬البحرين،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬السن‭ ‬مهم‭ ‬جداً‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬أوركسترا‭ ‬التي‭ ‬ستعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬عليهم،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الحفلات‭ ‬وسوف‭ ‬تستمر‭ ‬الحفلات‭ ‬لتغطية‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬البحرين‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬أو‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الحفل‭ ‬تضمن‭ ‬تقديم‭ ‬شرح‭ ‬للأطفال‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬الموسيقى‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬وتعريفهم‭ ‬على‭ ‬أقسام‭ ‬الأوركسترا‭ ‬والآلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬وأسمائها‭ ‬ودور‭ ‬كل‭ ‬آلة‭ ‬موسيقية،‭ ‬كما‭ ‬عزفت‭ ‬الأوركسترا‭ ‬مقطوعات‭ ‬لموسيقات‭ ‬عالمية‭ ‬وموسيقات‭ ‬بحرينية‭ ‬وموسيقى‭ ‬أفلام‭ ‬وموسيقى‭ ‬كرتون‭ ‬تفاعل‭ ‬معها‭ ‬الأطفال‭ ‬كثيراً‭ ‬وشعروا‭ ‬بالسعادة‭ ‬والفرح‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬الأوركسترا‭ ‬تمثل‭ ‬التسامح‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬الأفراد‭ ‬بصورة‭ ‬جميلة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬وجود‭ ‬كوادر‭ ‬بحرينية‭ ‬مؤهلة‭ ‬في‭ ‬الأوركسترا‭ ‬البحرينية،‭ ‬كمال‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تأهيل‭ ‬كوادر‭ ‬بحرينية‭.‬

وقال‭ ‬د‭. ‬نجم‭ ‬إن‭ ‬تجربة‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬الأوركسترا‭ ‬والآلات‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬أقسامه‭ ‬والاستماع‭ ‬إلى‭ ‬موسيقى‭ ‬راقية‭ ‬وموسيقى‭ ‬عالمية‭ ‬وموسيقى‭ ‬بحرينية‭ ‬بصورة‭ ‬راقية‭ ‬سوف‭ ‬يترك‭ ‬أثراً‭ ‬لا‭ ‬ينسى،‭ ‬وسوف‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬فائدة‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬وذوقهم‭ ‬وطريقة‭ ‬تعاملهم‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬الثقافات‭ ‬والتجارب‭ ‬المختلفة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬السوشال‭ ‬ميديا‮»‬‭ ‬واليوتيوب‭ ‬والقنوات‭ ‬الأخرى‭ ‬والتلفزيون‭ ‬والسينما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬معرفة‭ ‬الطلبة‭ ‬بالمعزوفات‭ ‬الموسيقية‭ ‬والتفاعل‭ ‬معها،‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لديهم‭ ‬ذوقا‭ ‬وتذوقا‭ ‬للفنون‭ ‬المختلفة‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الحفل‭ ‬الموسيقي،‭ ‬أشاد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بالحفل‭ ‬الموسيقى‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬رائعاً‭ ‬ومتنوعاً‭ ‬والذي‭ ‬امتاز‭ ‬بأجواء‭ ‬جميلة،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬تعلموا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الآلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬المختلفة،‭ ‬كما‭ ‬تعرفوا‭ ‬على‭ ‬أسماء‭ ‬آلات‭ ‬العزف‭ ‬الموسيقية‭ ‬وأنواعها‭ ‬وكيفية‭ ‬عزفها‭ ‬وكذلك‭ ‬استمعوا‭ ‬إلى‭ ‬مقطوعات‭ ‬جديدة‭. ‬وقد‭ ‬ذكرت‭ ‬إحدى‭ ‬الطالبات‭ ‬أنها‭ ‬استمتعت‭ ‬بالحفل‭ ‬الموسيقى‭ ‬وترغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬عازفة‭ ‬موسيقية‭ ‬عندما‭ ‬تكبر‭.‬

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