طلبة البحرين يستمتعون بالفن الأوركسترالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تغطية: أمل الحامد
تصوير- رضا جميل
تلعب الموسيقى دوراً في تنشئة جيل من الناشئة محب للثقافة والفنون، والتعرف على الثقافات والتجارب المختلفة، ومن هذا المنطلق تقيم أوركسترا البحرين الفيلهارمونية بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار ووزارة التربية والتعليم حفلات تثقيفية توعوية لطلبة المدارس الحكومية والخاصة في مملكة البحرين على خشبة مسرح البحرين الوطني.
وعزفت أوركسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة الدكتور مبارك نجم في أجواء مليئة بالبهجة والسرور تفاعل معها الطلبة والطالبات على أنغام موسيقى الكرتون والأفلام والموسيقى البحرينية والعالمية.
وصرح الدكتور مبارك نجم الموسيقا ومؤسس وقائد أوركسترا البحرين الفيلهارمونية للصحفيين على هامش الحفل الموسيقي الذي أقيم صباح أمس بأن الحفل أقيم بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار ووزارة التربية والتعليم، حيث إن من أهداف أوركسترا البحرين الفيلهارمونية تقديم حفلات تثقيفية توعوية لأطفال البحرين، وخصوصاً أن هذا السن مهم جداً للاطلاع على هذه التجارب والاطلاع على أوركسترا التي ستعود بالفائدة عليهم، وقد تم تنظيم هذه الحفلات وسوف تستمر الحفلات لتغطية أكبر عدد من طلبة البحرين سواء في المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة.
وأشار إلى أن برنامج الحفل تضمن تقديم شرح للأطفال عن أهمية الموسيقى في حياتهم وتعريفهم على أقسام الأوركسترا والآلات الموسيقية وأسمائها ودور كل آلة موسيقية، كما عزفت الأوركسترا مقطوعات لموسيقات عالمية وموسيقات بحرينية وموسيقى أفلام وموسيقى كرتون تفاعل معها الأطفال كثيراً وشعروا بالسعادة والفرح. وذكر أن الأوركسترا تمثل التسامح والتعاون بين كل الأفراد بصورة جميلة، مؤكداً وجود كوادر بحرينية مؤهلة في الأوركسترا البحرينية، كمال يتم العمل على تأهيل كوادر بحرينية.
وقال د. نجم إن تجربة الطلبة في رؤية الأوركسترا والآلات والتعرف على أقسامه والاستماع إلى موسيقى راقية وموسيقى عالمية وموسيقى بحرينية بصورة راقية سوف يترك أثراً لا ينسى، وسوف يكون له فائدة في حياتهم وذوقهم وطريقة تعاملهم مع الآخرين والتعرف على الثقافات والتجارب المختلفة.
وأشار إلى أن وجود منصات التواصل الاجتماعي «السوشال ميديا» واليوتيوب والقنوات الأخرى والتلفزيون والسينما أسهم في معرفة الطلبة بالمعزوفات الموسيقية والتفاعل معها، مما يدل على أن لديهم ذوقا وتذوقا للفنون المختلفة.
وعلى هامش الحفل الموسيقي، أشاد مجموعة من الطلبة والطالبات لـ«أخبار الخليج» بالحفل الموسيقى الذي كان رائعاً ومتنوعاً والذي امتاز بأجواء جميلة، مشيرين إلى أنهم تعلموا أن هناك الكثير من الآلات الموسيقية المختلفة، كما تعرفوا على أسماء آلات العزف الموسيقية وأنواعها وكيفية عزفها وكذلك استمعوا إلى مقطوعات جديدة. وقد ذكرت إحدى الطالبات أنها استمتعت بالحفل الموسيقى وترغب في أن تصبح عازفة موسيقية عندما تكبر.
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