رئيس جامعة الخليج العربي يثمن جهود الأطباء والأكاديميين في قطاع التعليم الطبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬تحتفي‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أربعاء‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬إن‭ ‬جهود‭ ‬الأطباء‭ ‬والأكاديميين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬كليات‭ ‬الطب،‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬المهن‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬هي‭ ‬جهود‭ ‬مخلصة‭ ‬ومحلّ‭ ‬تقدير‭ ‬واحترام‭ ‬وتساهم‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬ومباشر‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭. ‬

وأكد‭ ‬حرص‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬رفد‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬البحريني‭ ‬والخليجي‭ ‬بالخبرات‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬المتسلّحين‭ ‬بالعلم‭ ‬الرصين‭ ‬والأخلاق‭ ‬الطبية،‭ ‬والخبرة‭ ‬العالية‭ ‬العميقة،‭ ‬والحماس‭ ‬المتّقد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬التخصصات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الدقيقة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراه،‭ ‬والدبلومات‭ ‬الاحترافية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬مجدداً‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬الجامعة‭ ‬كجامعة‭ ‬خليجية‭ ‬عريقة‭ ‬تشارك‭ ‬بكل‭ ‬جهودها‭

‬في‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬المؤهلين‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الظروف‭ ‬الصحية‭ ‬وذلك‭ ‬دعماً‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬المنشودة‭.‬

واوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‮»‬‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬مميز‭ ‬نستذكر‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتضحيات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الأطباء‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المجتمع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سمعة‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬سمعة‭ ‬مشرفة‭ ‬وذات‭ ‬موثوقية‭ ‬عالية؛‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الالتزام‭ ‬والتفاني‭ ‬والكفاءة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬والخليجي‭ ‬عموماً‭. ‬

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