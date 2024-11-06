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رئيس جامعة الخليج العربي يثمن جهود الأطباء والأكاديميين في قطاع التعليم الطبي

11/6/2024 7:35:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عبّر‭
‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬وشكره‭
‬للدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬والقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بشكل‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬التعليمية‭ ‬والصحية‭ ‬والخدمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مثمناً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬جهود‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬الدائم‭ ‬لجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬المستمر‭ ‬أمام‭ ‬الأطباء‭ ‬حديثي‭ ‬التخرج‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬تحتفي‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أربعاء‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬إن‭ ‬جهود‭ ‬الأطباء‭ ‬والأكاديميين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬كليات‭ ‬الطب،‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬المهن‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬هي‭ ‬جهود‭ ‬مخلصة‭ ‬ومحلّ‭ ‬تقدير‭ ‬واحترام‭ ‬وتساهم‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬ومباشر‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭. ‬

وأكد‭ ‬حرص‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬رفد‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬البحريني‭ ‬والخليجي‭ ‬بالخبرات‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬المتسلّحين‭ ‬بالعلم‭ ‬الرصين‭ ‬والأخلاق‭ ‬الطبية،‭ ‬والخبرة‭ ‬العالية‭ ‬العميقة،‭ ‬والحماس‭ ‬المتّقد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬طرح‭ ‬التخصصات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الدقيقة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراه،‭ ‬والدبلومات‭ ‬الاحترافية‭ ‬المتخصصة،‭ ‬مجدداً‭ ‬العزم‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬الجامعة‭ ‬كجامعة‭ ‬خليجية‭ ‬عريقة‭ ‬تشارك‭ ‬بكل‭ ‬جهودها‭
‬في‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬المؤهلين‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الظروف‭ ‬الصحية‭ ‬وذلك‭ ‬دعماً‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬المنشودة‭.‬

واوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‮»‬‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬مميز‭ ‬نستذكر‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والتضحيات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الأطباء‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬المجتمع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سمعة‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬سمعة‭ ‬مشرفة‭ ‬وذات‭ ‬موثوقية‭ ‬عالية؛‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الالتزام‭ ‬والتفاني‭ ‬والكفاءة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬والخليجي‭ ‬عموماً‭. ‬

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