الملك يصدر مرسوما بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبيئة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المادة‭ ‬الأولى

يُعين‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسًا‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يُعين‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬كُـلّ‭ ‬من‭:‬

1-‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭

‬نائبًا‭ ‬للرئيس‭.‬

2-‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.

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3-‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭.

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4-‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭.‬

5-‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭.‬

6-‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭.

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7‭- ‬وزير‭ ‬الصحة‭. ‬

8-‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭.

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9-‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭.

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وتكون‭ ‬مدة‭ ‬عضويتهم‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ ‬ – كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه – ‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

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