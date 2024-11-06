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الملك يصدر مرسوما بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبيئة

11/6/2024 7:35:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬88‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعين‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسًا‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يُعين‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬كُـلّ‭ ‬من‭:‬

1-‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭
‬نائبًا‭ ‬للرئيس‭.‬

2-‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭.

3-‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭.

4-‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭.‬

5-‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭.‬

6-‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭.

7‭- ‬وزير‭ ‬الصحة‭. ‬

8-‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭.

9-‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭.

وتكون‭ ‬مدة‭ ‬عضويتهم‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ ‬ كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه ‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN06112024000055011008ID1108859238

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