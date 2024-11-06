الملك يصدر مرسوما بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبيئة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (88) لسنة 2024، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للبيئة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيسًا للمجلس الأعلى للبيئة.
المادة الثانية
يُعين عضوا في المجلس الأعلى للبيئة كُـلّ من:
1- سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة
نائبًا للرئيس.
2- وزير شؤون البلديات والزراعة.
3- وزير النفط والبيئة.
4- وزير المواصلات والاتصالات.
5- وزير الأشغال.
6- وزير شؤون الكهرباء والماء.
7- وزير الصحة.
8- وزير الصناعة والتجارة.
9- الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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