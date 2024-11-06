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وزير الديوان الملكي يؤكد عمق العلاقات بين البحرين وإيطاليا

11/6/2024 7:35:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬بمكتبه‭ ‬في‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬السفير‭ ‬أندريا‭ ‬كاتالانو‭ ‬سفير‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإيطالية‭ ‬الصديقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬عمق‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬والحرص‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للسفير‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭.‬

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