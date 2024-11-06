وزير الديوان الملكي يؤكد عمق العلاقات بين البحرين وإيطاليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي بمكتبه في الديوان الملكي، أمس الأربعاء، السفير أندريا كاتالانو سفير الجمهورية الإيطالية الصديقة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكد وزير الديوان الملكي عمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، والحرص المستمر على تطويرها والارتقاء بها في المجالات كافة، بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة، متمنيًا للسفير كل التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية لتعزيز وتنمية مجالات التعاون الثنائي والعمل المشترك على مختلف المستويات.
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