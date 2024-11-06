مستشار الملك لشؤون الإعلام يستقبل سفير الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، في مكتبه بقصر القضيبية أمس، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة.
ورحب المستشار الحمر بالسفير الكويتي، وأعرب عن الاعتزاز بأواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الكويت وما يشهده التعاون والتنسيق المتبادل بينهما من نمو وازدهار مستمر في كافة المجالات، ولاسيما في الجانب الإعلامي، بفضل التوجيهات السامية الكريمة للقيادتين الحكيمتين ، لما فيه خير البلدين وصالح شعبيهما الشقيقين، مثنيًا على ما يبذله السفير من جهود طيبة لتعزيز وتنمية العلاقات البحرينية الكويتية المتميزة، وتمنى له كل التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية.
من جانبه؛ أعرب السفير الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح عن شكره وتقديره لمستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والروابط المتينة التي تربط الشعبين الشقيقين.
كلمات دالة
MENAFN06112024000055011008ID1108859236
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.