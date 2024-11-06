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مستشار الملك لشؤون الإعلام يستقبل سفير الكويت

11/6/2024 7:35:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬نبيل‭ ‬بن‭ ‬يعقوب‭ ‬الحمر‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لشؤون‭ ‬الإعلام،‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭.‬

ورحب‭ ‬المستشار‭ ‬الحمر‭ ‬بالسفير‭ ‬الكويتي،‭ ‬وأعرب‭ ‬عن‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بأواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬والراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشقيقتها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬وما‭ ‬يشهده‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المتبادل‭ ‬بينهما‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬وازدهار‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬ولاسيما‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإعلامي،‭ ‬بفضل‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬الكريمة‭ ‬للقيادتين‭ ‬الحكيمتين‭ ‬،‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬البلدين‭ ‬وصالح‭ ‬شعبيهما‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبذله‭ ‬السفير‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬طيبة‭ ‬لتعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬الكويتية‭ ‬المتميزة،‭ ‬وتمنى‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية‭.‬

من‭ ‬جانبه؛‭ ‬أعرب‭ ‬السفير‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لمستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لشؤون‭ ‬الاعلام،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والروابط‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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