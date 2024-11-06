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المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تطلق المرحلة الرابعة من ((دُمتِ خضراء))

11/6/2024 7:35:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬لتوسعة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬أعلنت‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬أمس‭ ‬إطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬دُمتِ‭ ‬خضراء،‭ ‬حيث‭ ‬أقيمت‭ ‬أولى‭ ‬فعاليات‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬بتشجير‭ ‬شارع‭ ‬1722‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بدعم‭ ‬كريم‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭. ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬الفعالية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬للقطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ووكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ووكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬المهندس‭ ‬عاصم‭ ‬عبداللطيف‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ‭ ‬صائل‭ ‬الوعري‭ ‬ومحمد‭ ‬المعراج‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬لأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬السهلي،‭ ‬والمدير‭ ‬لإدارة‭ ‬المحميات‭ ‬بمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬نوف‭ ‬الوسمي‭ ‬وإلى‭ ‬جانبهم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬عبرت‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ‭ ‬على‭ ‬مساهمتهم‭ ‬الكريمة‭ ‬في‭ ‬تشجير‭ ‬شارع‭ ‬1722،‭ ‬كما‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بالتجاوب‭ ‬الطيب‭ ‬الذي‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬‮«‬دُمتِ‭ ‬خضراء‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬مساهماتها‭ ‬الكريمة‭ ‬إلى‭ ‬غرس‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬140ألف‭ ‬شجرة‭ ‬خلال‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭. ‬ويزيدنا‭ ‬سعادة‭ ‬أن‭ ‬يتزامن‭ ‬إطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الحملة‭ ‬مع‭ ‬أسبوع‭ ‬التشجير‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬الموعد‭ ‬السنوي‭ ‬لبدء‭ ‬موسم‭ ‬غرس‭ ‬الأشجار‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬صائل‭ ‬الوعري‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬سعداء‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬وبالتحديد‭ ‬دعمنا‭ ‬للحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬دُمتِ‭ ‬خضراء‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬لدعم‭ ‬البيئة‭ ‬والمجتمع‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادة‭ ‬أيضاً‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬أسبوع‭ ‬الشجرة‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفة‭ ‬عدد‭ ‬الأشجار‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬6‭ ‬ملايين‭ ‬شجرة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2035،‭ ‬وذلك‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بأن‭ ‬نكون‭ ‬شركاء‭ ‬فاعلين‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬اخضرارًا،‭ ‬ونعمل‭ ‬معًا‭ ‬لبناء‭ ‬غدٍ‭ ‬يزدهر‭ ‬بالموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

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