المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تطلق المرحلة الرابعة من ((دُمتِ خضراء))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار الجهود المستمرة لتوسعة الرقعة الخضراء والحفاظ على البيئة، أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أمس إطلاق المرحلة الرابعة من الحملة الوطنية للتشجير دُمتِ خضراء، حيث أقيمت أولى فعاليات المرحلة الرابعة بتشجير شارع 1722 في المنطقة الدبلوماسية بدعم كريم من بنك
ABC . وقد حضر الفعالية كل من وزير شؤون البلديات والزراعة سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك والأمين العام للمبادرة الوطنية للقطاع الزراعي سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة ووكيل الوزارة لشؤون البلديات سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة ووكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية المهندس عاصم عبداللطيف والرئيس التنفيذي لبنك
ABC صائل الوعري ومحمد المعراج الرئيس التنفيذي لبنك «إلى» التابع لبنك
ABC ، والمدير العام لأمانة العاصمة المهندس محمد سعد السهلي، والمدير لإدارة المحميات بمجلس الأعلى للبيئة نوف الوسمي وإلى جانبهم مجموعة من موظفي بنك
ABC .
وبهذه المناسبة، عبرت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية عن بالغ الشكر والتقدير لبنك ABC على مساهمتهم الكريمة في تشجير شارع 1722، كما عبرت عن سعادتها بالتجاوب الطيب الذي حظيت به الحملة الوطنية للتشجير «دُمتِ خضراء» منذ إطلاقها عام 2021 خاصة من مؤسسات القطاع الخاص التي أدت مساهماتها الكريمة إلى غرس ما يقارب 140ألف شجرة خلال الثلاثة الأعوام الماضية. ويزيدنا سعادة أن يتزامن إطلاق المرحلة الرابعة من الحملة مع أسبوع التشجير الذي سيكون الموعد السنوي لبدء موسم غرس الأشجار بإذن الله.
وتعليقاً على هذه المناسبة، صرّح صائل الوعري قائلاً: «سعداء بشراكتنا مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وبالتحديد دعمنا للحملة الوطنية للتشجير دُمتِ خضراء والتي تأتي ضمن استراتيجيتنا المستدامة في بنك ABC لدعم البيئة والمجتمع. تأتي هذه المبادة أيضاً بالتزامن مع أسبوع الشجرة الوطني الذي يدعم خطة التشجير التي تهدف إلى مضاعفة عدد الأشجار ليصل إلى 3.6 ملايين شجرة بحلول عام 2035، وذلك تماشياً مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. نحن ملتزمون بأن نكون شركاء فاعلين في مسيرة مملكة البحرين نحو مستقبل أكثر اخضرارًا، ونعمل معًا لبناء غدٍ يزدهر بالموارد الطبيعية للأجيال القادمة».
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