عودة مونتاري إلى قائمة منتخب قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الدوحة - (أ ف ب): شهدت قائمة منتخب قطر المدعوة لمواجهتي أوزبكستان والإمارات في تصفيات مونديال 2026 في كرة القدم عودة مهاجم الغرافة محمد مونتاري، صاحب هدف «العنابي» الوحيد في مونديال 2022 الذي استضافته الدولة الخليجية على أرضها.
كما ضمت تشكيلة المدرب الإسباني «تينتين» ماركيس لوبيس أمس الأربعاء لاعب الدحيل همام الأمين الغائب عن الجولتين الماضيتين للإصابة، في حين تواصل غياب بيدرو ميغيل بعدما تعرض للإصابة مع فريقه السد أمام الاستقلال الايراني في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويستقبل منتخب قطر نظيره الأوزبكي في الدوحة يوم 14 نوفمبر الحالي، قبل أن يرحل إلى ابوظبي لمواجهة المنتخب الإماراتي في 19 منه، في الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات المجموعة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية.
وكانت قطر قد تعرضت لخسارة ثقيلة أمام مضيفتها إيران في الجولة الماضية 1-4 في لقاء نقل إلى دبي بقرار من الاتحاد الدولي لدواع أمنية، ليتجمد رصيده عند أربع نقاط محتلا المركز الرابع متأخرا بفارق الأهداف عن الإمارات الذي خسر أمام أوزبكستان بهدف دون رد.
وتتصدر إيران المجموعة برصيد عشر نقاط، بفارق الأهداف عن أوزبكستان، في حين تحتل قرغيزستان المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وتتذيل كوريا الشمالية المجموعة بنقطتين.
وكانت الخسارة أمام إيران قد وضعت ضغوطا هائلة على تينتين، حيث تمت المطالبة بإقالته من منصبه رغم قيادته المنتخب القطري للتتويج بلقب كأس آسيا الأخيرة التي استضافتها الدوحة مطلع السنة.
واكتفى العنابي بفوز وحيد على قرغيزستان في الدوحة 3-1 وتعادل مع كوريا الشمالية في لاوس 2-2 وخسر على أرضه افتتاحا أمام الإماراتي 1-3 قبل أن يخسر بقسوة أمام إيران.
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