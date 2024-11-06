عودة مونتاري إلى قائمة منتخب قطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬شهدت‭ ‬قائمة‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬المدعوة‭ ‬لمواجهتي‭ ‬أوزبكستان‭ ‬والإمارات‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬عودة‭ ‬مهاجم‭ ‬الغرافة‭ ‬محمد‭ ‬مونتاري،‭ ‬صاحب‭ ‬هدف‭ ‬‮«‬العنابي‮»‬‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬أرضها‭.‬

كما‭ ‬ضمت‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬تينتين‮»‬‭ ‬ماركيس‭ ‬لوبيس‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬لاعب‭ ‬الدحيل‭ ‬همام‭ ‬الأمين‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬للإصابة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تواصل‭ ‬غياب‭ ‬بيدرو‭ ‬ميغيل‭ ‬بعدما‭ ‬تعرض‭ ‬للإصابة‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬السد‭ ‬أمام‭ ‬الاستقلال‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭.‬

ويستقبل‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬نظيره‭ ‬الأوزبكي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرحل‭ ‬إلى‭ ‬ابوظبي‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬منه،‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الخامسة‭ ‬والسادسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬للتصفيات‭ ‬الآسيوية‭.‬

وكانت‭ ‬قطر‭ ‬قد‭ ‬تعرضت‭ ‬لخسارة‭ ‬ثقيلة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفتها‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬1‭-‬4‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬دبي‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لدواع‭ ‬أمنية،‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬محتلا‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬متأخرا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬الإمارات‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬أوزبكستان‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬

وتتصدر‭ ‬إيران‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬عشر‭ ‬نقاط،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحتل‭ ‬قرغيزستان‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬وتتذيل‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬المجموعة‭ ‬بنقطتين‭.‬

وكانت‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬قد‭ ‬وضعت‭ ‬ضغوطا‭ ‬هائلة‭ ‬على‭ ‬تينتين،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬المطالبة‭ ‬بإقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬رغم‭ ‬قيادته‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬للتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬الدوحة‭ ‬مطلع‭ ‬السنة‭.‬

واكتفى‭ ‬العنابي‭ ‬بفوز‭ ‬وحيد‭ ‬على‭ ‬قرغيزستان‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬3‭-‬1‭ ‬وتعادل‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬لاوس‭ ‬2‭-‬2‭ ‬وخسر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬افتتاحا‭ ‬أمام‭ ‬الإماراتي‭ ‬1-3‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬بقسوة‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭.‬