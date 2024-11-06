الأهلي ضيفا على زد وسموحة يستقبل الزمالك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة – (أ ف ب): يحلّ الأهلي حامل اللقب ضيفا ثقيلا على زد اليوم الخميس في المرحلة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم، فيما يتجه غريمه التقليدي الزمالك للإسكندرية لمواجهة سموحة.
ويسعى الأهلي إلى مواصلة الصدارة التي يتشاركها مع أربعة فرق، قبل فترة التوقف الدولي، حيث يخوض منتخب مصر مواجهتين مع الرأس الأخضر وبوتسوانا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في 15 و19 نوفمبر.
كان الأهلي قد افتتح مشواره بفوز كبير على سيراميكا كليوباترا 5-2 في المرحلة الأولى.
ويواجه الفريق الأحمر أزمة دفاعية حيث يغيب عن صفوفه خمسة مدافعين للإصابة، هم التونسي علي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني وياسر إبراهيم والمغربي أشرف داري.
وكان السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي قد دفع بمدافع منتخب قطر ذو الأصول المصرية يوسف أيمن في المباراة الأولى قبل أن يستبدله بين الشوطين بعدما ظهر بمستوى متواضع.
وسيحسم كولر قراره سواء بمشاركة أيمن أو الاعتماد على العائد من الإصابة خالد عبد الفتاح في مركز قلب الدفاع بجانب رامي ربيعة.
أما زد فكان قد استهل موسمه الثاني في الدوري الممتاز بتعادل سلبي مع مضيفه الجونة. ويأمل الفريق الذي حل وصيفا لكأس مصر في الموسم الماضي، في تقديم أداء طيب أمام الأهلي خاصة بوجود أكثر من لاعب سابق من الأخير في صفوف الفريق الذي يقوده فنيا مجدي عبد العاطي.
من جانبه، يحل الزمالك ضيفا على سموحة بملعب برج العرب بالإسكندرية غدا الجمعة، بعدما حقق الفريق الأبيض فوزا صعبا في الوقت بدل الضائع على ضيفه البنك الأهلي 3-2. ويواجه البرتغالي جوزيه غوميش مدرب الزمالك أزمة بعدما تأكد غياب نجم الفريق أحمد سيد «زيزو» عن المباراة لإصابته في العضلة الخلفية.
أما سموحة فحقق فوزا مهما في المرحلة الأولى على حرس الحدود 3-1 بقيادة مدربه أحمد سامي، ويأمل في تكرار نتيجة الموسم الماضي حين تغلب على الزمالك بهدف دون مقابل على نفس الملعب في الدور الثاني.
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