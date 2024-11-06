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الأهلي ضيفا على زد وسموحة يستقبل الزمالك

11/6/2024 7:34:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يحلّ‭ ‬الأهلي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ضيفا‭ ‬ثقيلا‭ ‬على‭ ‬زد‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬يتجه‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬الزمالك‭ ‬للإسكندرية‭ ‬لمواجهة‭ ‬سموحة‭.‬

ويسعى‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الصدارة‭ ‬التي‭ ‬يتشاركها‭ ‬مع‭ ‬أربعة‭ ‬فرق،‭ ‬قبل‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي،‭ ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬مواجهتين‭ ‬مع‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬وبوتسوانا‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬و19‭ ‬نوفمبر‭.‬

كان‭ ‬الأهلي‭ ‬قد‭ ‬افتتح‭ ‬مشواره‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬5‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭.‬

ويواجه‭ ‬الفريق‭ ‬الأحمر‭ ‬أزمة‭ ‬دفاعية‭ ‬حيث‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬صفوفه‭ ‬خمسة‭ ‬مدافعين‭ ‬للإصابة،‭ ‬هم‭ ‬التونسي‭ ‬علي‭ ‬معلول‭ ‬وكريم‭ ‬فؤاد‭ ‬ومحمد‭ ‬هاني‭ ‬وياسر‭ ‬إبراهيم‭ ‬والمغربي‭ ‬أشرف‭ ‬داري‭.‬

وكان‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬قد‭ ‬دفع‭ ‬بمدافع‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬ذو‭ ‬الأصول‭ ‬المصرية‭ ‬يوسف‭ ‬أيمن‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستبدله‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭ ‬بعدما‭ ‬ظهر‭ ‬بمستوى‭ ‬متواضع‭.‬

وسيحسم‭ ‬كولر‭ ‬قراره‭ ‬سواء‭ ‬بمشاركة‭ ‬أيمن‭ ‬أو‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬خالد‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬بجانب‭ ‬رامي‭ ‬ربيعة‭.‬

أما‭ ‬زد‭ ‬فكان‭ ‬قد‭ ‬استهل‭ ‬موسمه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬بتعادل‭ ‬سلبي‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬الجونة‭. ‬ويأمل‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬وصيفا‭ ‬لكأس‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬طيب‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬خاصة‭ ‬بوجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬فنيا‭ ‬مجدي‭ ‬عبد‭ ‬العاطي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬يحل‭ ‬الزمالك‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬سموحة‭ ‬بملعب‭ ‬برج‭ ‬العرب‭ ‬بالإسكندرية‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة،‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬الفريق‭ ‬الأبيض‭ ‬فوزا‭ ‬صعبا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬3‭-‬2‭. ‬ويواجه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬غوميش‭ ‬مدرب‭ ‬الزمالك‭ ‬أزمة‭ ‬بعدما‭ ‬تأكد‭ ‬غياب‭ ‬نجم‭ ‬الفريق‭ ‬أحمد‭ ‬سيد‭ ‬‮«‬زيزو‮»‬‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬لإصابته‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية‭. ‬

أما‭ ‬سموحة‭ ‬فحقق‭ ‬فوزا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬3‭-‬1‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬أحمد‭ ‬سامي،‭ ‬ويأمل‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬نتيجة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬حين‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الزمالك‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭.‬

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