الهلال للحفاظ على الصدارة والاتحاد للانقضاض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض – (أ ف ب): يبحث الهلال حامل اللقب والمتصدر عن العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله مع غريمه النصر، عندما يستقبل الاتفاق غدًا الجمعة، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
ويتصدر فريق العاصمة الرياض الترتيب بـ25 نقطة، بفارق نقطة عن اتحاد جدة، وست عن النصر، فيما يحتل خصمه المقبل الاتفاق بقيادة المدرب الإنكليزي ستيفن جيرارد المركز الحادي عشر.
وكانت سلسلة انتصارات الهلال قد توقفت بعد التعادل في مباراة القمة يوم الجمعة الماضي، عندما افتتح النصر التسجيل عبر البرازيلي تاليسكا في الدقيقة الأولى، قبل أن يعادل الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش قبل ربع ساعة من نهاية الوقت.
وتعود آخر خسارة للهلال في الدوري إلى مايو 2023 أمام العدالة 0-2، علما انه أحرز لقب الموسم الماضي دون هزيمة، بفوزه في 31 مباراة من أصل 34.
وقال مدربه البرتغالي جورجي جيزوس في تصريحات صحفية: «نواجه فرقا تملك مهاجمين مميزين، لذلك من الطبيعي أحيانا تلقي بعض الأهداف ونحن نعمل على التفاصيل».
وأضاف: «الهلال محظوظ بامتلاك ثلاثة قلوب دفاع مميزين، ولو كنت ألعب بثلاثة مدافعين لأشركتهم جميعا ونحن نقوم بعملية تدوير».
في المقابل، يسعى الاتفاق لتحقيق فوزه الأول في سبع مباريات، بعد بداية موفقة في أول ثلاث جولات حصد خلالها تسع نقاط.
ويحل الاتحاد اليوم الخميس على العروبة الثاني عشر في ملعب جامعة الجوف وعينه على صدارة مؤقتة.
ويغيب عن تشكيلة المدرب الفرنسي لوران بلان مواطنه المهاجم كريم بنزيمة لعدم اكتمال جاهزيته، علما ان أفضل لاعب في العالم سابقا غاب عن الفوز الأخير على الأهلي 1-0 في ديربي جدة.
وقال مدرب منتخب فرنسا السابق: «بنزيمة لن يكون جاهزًا للقاء العروبة ولن أجازف به ولدينا البديل».
ويحل النصر ضيفا على الرياض السادس بملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، باحثا عن فوز أول بعد تعادلين مع الخلود بشق النفس 3-3 ثم الهلال.
وقال مدرب النصر الجديد الإيطالي ستيفان بيولي: «أعرف الفريق بشكل جيد الآن، ولا يقتصر العمل على الجانب اللياقي فقط، بل نعمل على الطاقة الإيجابية والشغف».
MENAFN06112024000055011008ID1108859220