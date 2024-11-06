الهلال للحفاظ على الصدارة والاتحاد للانقضاض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبحث‭ ‬الهلال‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والمتصدر‭ ‬عن‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬مع‭ ‬غريمه‭ ‬النصر،‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬الاتفاق‭ ‬غدًا‭ ‬الجمعة،‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويتصدر‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬الترتيب‭ ‬بـ25‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة،‭ ‬وست‭ ‬عن‭ ‬النصر،‭ ‬فيما‭ ‬يحتل‭ ‬خصمه‭ ‬المقبل‭ ‬الاتفاق‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الإنكليزي‭ ‬ستيفن‭ ‬جيرارد‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

وكانت‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬الهلال‭ ‬قد‭ ‬توقفت‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬القمة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬افتتح‭ ‬النصر‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬البرازيلي‭ ‬تاليسكا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعادل‭ ‬الصربي‭ ‬سيرغي‭ ‬ميلينكوفيتش‭-‬سافيتش‭ ‬قبل‭ ‬ربع‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭.‬

وتعود‭ ‬آخر‭ ‬خسارة‭ ‬للهلال‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬إلى‭ ‬مايو‭ ‬2023‭ ‬أمام‭ ‬العدالة‭ ‬0‭-‬2،‭ ‬علما‭ ‬انه‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬دون‭ ‬هزيمة،‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬34‭. ‬

وقال‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جورجي‭ ‬جيزوس‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭: ‬‮«‬نواجه‭ ‬فرقا‭ ‬تملك‭ ‬مهاجمين‭ ‬مميزين،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أحيانا‭ ‬تلقي‭ ‬بعض‭ ‬الأهداف‭ ‬ونحن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬التفاصيل‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الهلال‭ ‬محظوظ‭ ‬بامتلاك‭ ‬ثلاثة‭ ‬قلوب‭ ‬دفاع‭ ‬مميزين،‭ ‬ولو‭ ‬كنت‭ ‬ألعب‭ ‬بثلاثة‭ ‬مدافعين‭ ‬لأشركتهم‭ ‬جميعا‭ ‬ونحن‭ ‬نقوم‭ ‬بعملية‭ ‬تدوير‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يسعى‭ ‬الاتفاق‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات،‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬موفقة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات‭ ‬حصد‭ ‬خلالها‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭.‬

ويحل‭ ‬الاتحاد‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬العروبة‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬جامعة‭ ‬الجوف‭ ‬وعينه‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬مؤقتة‭.‬

ويغيب‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬لوران‭ ‬بلان‭ ‬مواطنه‭ ‬المهاجم‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ ‬لعدم‭ ‬اكتمال‭ ‬جاهزيته،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬سابقا‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬جدة‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬السابق‭: ‬‮«‬بنزيمة‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬جاهزًا‭ ‬للقاء‭ ‬العروبة‭ ‬ولن‭ ‬أجازف‭ ‬به‭ ‬ولدينا‭ ‬البديل‮»‬‭.‬

ويحل‭ ‬النصر‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الرياض‭ ‬السادس‭ ‬بملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فهد،‭ ‬باحثا‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬أول‭ ‬بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬مع‭ ‬الخلود‭ ‬بشق‭ ‬النفس‭ ‬3‭-‬3‭ ‬ثم‭ ‬الهلال‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬النصر‭ ‬الجديد‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفان‭ ‬بيولي‭: ‬‮«‬أعرف‭ ‬الفريق‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬الآن،‭ ‬ولا‭ ‬يقتصر‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬اللياقي‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬الإيجابية‭ ‬والشغف‮»‬‭.‬