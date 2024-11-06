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زراعة الـخـشـخـاش تـنـمـو فـــي أفغانستان رغم حظرها من طالبان

11/6/2024 7:15:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بأن‭ ‬زراعة‭ ‬الخشخاش‭ ‬نمت‭ ‬بنسبة‭ ‬19‭% ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬مرسوم‭ ‬حظر‭ ‬أصدره‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬لحركة‭ ‬طالبان‭ ‬وتسبّب‭ ‬في‭ ‬انهيار‭ ‬المحصول‭ ‬بنسبة‭ ‬95‭% ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬آنذاك‭ ‬أكبر‭ ‬منتج‭ ‬لهذه‭ ‬المادة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ويُزرع‭ ‬حاليا‭ ‬‮«‬12800‭ ‬هكتار‮»‬‭ ‬من‭ ‬نبات‭ ‬الخشخاش‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬حيث‭ ‬يعتمد‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬معيشتهم‭ ‬على‭ ‬الزراعة،‭ ‬وفق‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة‭. ‬ويمثّل‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬19‭% ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬مساحة‭ ‬الـ232‭ ‬ألف‭ ‬هكتار‭ ‬المسجّلة‭ ‬عندما‭ ‬أصدر‭ ‬زعيم‭ ‬طالبان‭ ‬هبة‭ ‬الله‭ ‬أخوند‭ ‬زاده‭ ‬مرسومه‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2022،‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬تقريبا‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬حكومة‭ ‬طالبان‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬كابول،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وأشار‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬محاصيل‭ ‬الخشخاش‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تُزرع‭ ‬سابقا‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬أفغانستان،‭ ‬المعقل‭ ‬التاريخي‭ ‬لطالبان،‭ ‬انتقلت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭. ‬ففي‭ ‬ولاية‭ ‬بدخشان،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬قرويين‭ ‬غاضبين‭ ‬وعناصر‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬أتوا‭ ‬لتدمير‭ ‬حقول‭ ‬الخشخاش،‭ ‬ما‭ ‬أوقع‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬القتلى‭. ‬وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬الحظر‭ ‬سجلت‭ ‬أسعار‭ ‬النبتة‭ ‬بشكلها‭ ‬المجفف‭ ‬التي‭ ‬يُستخرج‭ ‬منها‭ ‬الأفيون‭ ‬والهيروين‭ ‬ارتفاعا‭ ‬كبيرا‭. ‬وخلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬استقرّت‭ ‬الأسعار‭ ‬عند‭ ‬حوالي‭ ‬730‭ ‬دولارا‭ ‬للكيلو،‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بحوالي‭ ‬100‭ ‬دولار‭ ‬للكيلو‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

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