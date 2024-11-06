تصاعد احتجاجات الممرضين في عدة مدن إيرانية.. وتـقـاريـر عــن قـــرب إغـلاق ((مـسـتـشـفـيـات يــــزد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصاعدت احتجاجات الممرضين بمختلف المدن الإيرانية مع اقتراب «يوم الممرض» في إيران الموافق السابع من نوفمبر حيث نظّم ممرضو مختبرات العلوم الطبية والأشعة في جامعة العلوم الطبية في شيراز تجمعًا احتجاجيًا، فيما دخل إضراب واعتصام الممرضين بمحافظة يزد يومه الرابع.
وواصل الممرضون في «يزد» احتجاجاتهم وإضرابهم لليوم الرابع على التوالي، مطالبين بإصلاح نظام حساب الرواتب والحوافز، وإجراء تغييرات جذرية في نظام التسعير، وتخفيف التمييز في وزارة الصحة.
وتشير بعض التقارير المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى تصاعد الاحتجاجات وتأثيرها على أوضاع المستشفيات، حيث ترد أنباء عن اقتراب بعضها من الإغلاق في «يزد»، مع اقتصار الخدمات على العمليات الطارئة وعلاج الحالات العاجلة فقط.
وأطلق الممرضون في هذه الاحتجاجات شعارات مثل: «كفى وعودًا.. موائدنا خاوية»، و«أين ذهبت رسومنا وفي جيوب من اختفت؟»، و«كلما غاب شخص.. قام ألف آخر»؛ للتعبير عن سخطهم تجاه الوضع الراهن في المستشفيات واعتقال زملائهم.
من جهته، أعلن «مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين» يوم الاثنين 4 نوفمبر اعتقال محرم علي رمضاني ممثل الممرضين في زنجان.
وفي سياق متصل تُظهر الصور المنشورة مقاطعة الممرضين احتفالات «يوم الممرض» التي نظمتها جامعة العلوم الطبية في إيلام، حيث شهدت غيابًا واضحًا للممرضين عن الحضور.
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