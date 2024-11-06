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تصاعد احتجاجات الممرضين في عدة مدن إيرانية.. وتـقـاريـر عــن قـــرب إغـلاق ((مـسـتـشـفـيـات يــــزد))

11/6/2024 7:15:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصاعدت‭ ‬احتجاجات‭ ‬الممرضين‭ ‬بمختلف‭ ‬المدن‭ ‬الإيرانية‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬الممرض‮»‬‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬الموافق‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬حيث‭ ‬نظّم‭ ‬ممرضو‭ ‬مختبرات‭ ‬العلوم‭ ‬الطبية‭ ‬والأشعة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬شيراز‭ ‬تجمعًا‭ ‬احتجاجيًا،‭ ‬فيما‭ ‬دخل‭ ‬إضراب‭ ‬واعتصام‭ ‬الممرضين‭ ‬بمحافظة‭ ‬يزد‭ ‬يومه‭ ‬الرابع‭.‬

وواصل‭ ‬الممرضون‭ ‬في‭ ‬‮«‬يزد‮»‬‭ ‬احتجاجاتهم‭ ‬وإضرابهم‭ ‬لليوم‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬مطالبين‭ ‬بإصلاح‭ ‬نظام‭ ‬حساب‭ ‬الرواتب‭ ‬والحوافز،‭ ‬وإجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬جذرية‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬التسعير،‭ ‬وتخفيف‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭.‬

وتشير‭ ‬بعض‭ ‬التقارير‭ ‬المنشورة‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إلى‭ ‬تصاعد‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬وتأثيرها‭ ‬على‭ ‬أوضاع‭ ‬المستشفيات،‭ ‬حيث‭ ‬ترد‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬اقتراب‭ ‬بعضها‭ ‬من‭ ‬الإغلاق‭ ‬في‭ ‬‮«‬يزد‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬اقتصار‭ ‬الخدمات‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬الطارئة‭ ‬وعلاج‭ ‬الحالات‭ ‬العاجلة‭ ‬فقط‭.‬

وأطلق‭ ‬الممرضون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬شعارات‭ ‬مثل‭: ‬‮«‬كفى‭ ‬وعودًا‭.. ‬موائدنا‭ ‬خاوية‮»‬،‭ ‬و«أين‭ ‬ذهبت‭ ‬رسومنا‭ ‬وفي‭ ‬جيوب‭ ‬من‭ ‬اختفت؟‮»‬،‭ ‬و«كلما‭ ‬غاب‭ ‬شخص‭.. ‬قام‭ ‬ألف‭ ‬آخر»؛‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬سخطهم‭ ‬تجاه‭ ‬الوضع‭ ‬الراهن‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬واعتقال‭ ‬زملائهم‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬تنسيق‭ ‬احتجاجات‭ ‬الممرضين‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‭ ‬اعتقال‭ ‬محرم‭ ‬علي‭ ‬رمضاني‭ ‬ممثل‭ ‬الممرضين‭ ‬في‭ ‬زنجان‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬تُظهر‭ ‬الصور‭ ‬المنشورة‭ ‬مقاطعة‭ ‬الممرضين‭ ‬احتفالات‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬الممرض‮»‬‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬إيلام،‭ ‬حيث‭ ‬شهدت‭ ‬غيابًا‭ ‬واضحًا‭ ‬للممرضين‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭.‬

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