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فاكهة سحرية تساعدك على النوم أسرع من الأقراص المنومة

11/6/2024 7:15:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬أحد‭ ‬الأطباء‭ ‬بفاكهة‭ ‬شائعة‭ ‬باعتبارها‭ ‬‮«‬حبة‭ ‬نوم‭ ‬الطبيعة‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬النوم‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭.‬

وأوصى‭ ‬طبيب‭ ‬النوم‭ ‬الدكتور‭ ‬مايكل‭ ‬بروس،‭ ‬عبر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬تيك‭ ‬توك‮»‬،‭ ‬بتناول‭ ‬الموز‭ ‬قبل‭ ‬النوم‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬النوم،‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬نشره‭ ‬موقع «Surrey Live».

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬بروس‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الاعتقاد‭ ‬السائد‭ ‬أن‭ ‬الموز‭ ‬يمد‭ ‬الجسم‭ ‬بالطاقة‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬فإن‭ ‬لتناوله‭ ‬قبل‭ ‬النوم‭ ‬عدة‭ ‬مزايا،‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بتناول‭ ‬فواكه‭ ‬أخرى‭ ‬أيضًا‭ ‬لخصائصها‭ ‬المعززة‭ ‬للنوم،‭ ‬مثل‭ ‬الكيوي‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬يساعد‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬السيروتونين‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬وهو‭ ‬الهرمون‭ ‬المهدئ،‭ ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬الاسترخاء‭ ‬قليلاً‭ ‬قبل‭ ‬النوم‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الموز‭ ‬يسمى‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬حبوب‭ ‬النوم‭ ‬الطبيعية‭ ‬لأنه‭ ‬محمل‭ ‬بالمغنيسيوم‭.‬

وأوصى‭ ‬بروس‭ ‬بتناول‭ ‬الزبادي‭ ‬كوجبة‭ ‬خفيفة‭ ‬مفيدة‭ ‬قبل‭ ‬النوم،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يعاني‭ ‬الكثيرون‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬الكالسيوم‭ ‬ويمكن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الكالسيوم‭ ‬من‭ ‬أشياء‭ ‬مثل‭ ‬الزبادي‭ ‬اليوناني‭ ‬وهو‭ ‬منتج‭ ‬ثانوي‭ ‬ضروري‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬النوم‭. ‬وصدق‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬تصدق،‭ ‬يحتوي‭ ‬الأناناس‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الميلاتونين‮»‬

ويعتبر‭ ‬الموز،‭ ‬الغني‭ ‬بالمغنيسيوم‭ ‬وهو‭ ‬عنصر‭ ‬غذائي‭ ‬ضروري‭ ‬للاسترخاء‭ ‬والنوم،‭ ‬خيارًا‭ ‬ممتازًا‭.‬

وتحتوي‭ ‬الموزة‭ ‬متوسطة‭ ‬الحجم‭ (‬126‭ ‬جراما‭) ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬34‭ ‬مغم‭ ‬من‭ ‬المغنيسيوم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬8‭% ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬اليومية‭ ‬المطلوبة‭.‬

وتشير‭ ‬الأبحاث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المغنيسيوم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬إيقاع‭ ‬الساعة‭ ‬البيولوجية‭ ‬المنتظم،‭ ‬وهي‭ ‬الساعة‭ ‬الداخلية‭ ‬للجسم‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬النوم‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬مكمل‭ ‬يومي‭ ‬من‭ ‬المغنيسيوم‭ ‬بجرعة‭ ‬500‭ ‬ملغ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬إنتاج‭ ‬الميلاتونين‭ ‬ويقلل‭ ‬مستويات‭ ‬الكورتيزول،‭ ‬وهو‭ ‬الهرمون‭ ‬المرتبط‭ ‬بالتوتر‭. ‬

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