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معرض الشارقة الدولي للكتاب يطلق دورته 43 تحت شعار ((هكذا نبدأ))

11/6/2024 7:15:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلقت‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬والأربعون‭ ‬لمعرض‭ ‬الشارقة‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬أمس‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬هكذا‭ ‬نبدأ‭) ‬بمشاركة‭ ‬2520‭ ‬ناشرا‭ ‬من‭ ‬112‭ ‬دولة‭ ‬وبرنامج‭ ‬يشمل‭ ‬1357‭ ‬فعالية‭ ‬وحضور‭ ‬250‭ ‬ضيفا‭ ‬من‭ ‬63‭ ‬دولة‭. ‬

وتحل‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ (‬ضيف‭ ‬شرف‭) ‬المعرض‭ ‬بمشاركة‭ ‬22‭ ‬دار‭ ‬نشر‭ ‬فيما‭ ‬اختيرت‭ ‬الكاتبة‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ (‬شخصية‭ ‬العام‭ ‬الثقافية‭) ‬تقديرا‭ ‬لإسهاماتها‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرواية‭ ‬العربية‭. ‬

ويتضمن‭ ‬برنامج‭ (‬ضيف‭ ‬الشرف‭) ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬فعالية،‭ ‬منها‭ ‬17‭ ‬فعالية‭ ‬ثقافية‭ ‬بين‭ ‬ندوات‭ ‬وحلقات‭ ‬نقاشية‭ ‬و36‭ ‬فعالية‭ ‬فنية‭ ‬تشمل‭ ‬السينما‭ ‬والمسرح‭ ‬و44‭ ‬فعالية‭ ‬مخصصة‭ ‬للأطفال‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ركن‭ ‬للطهي‭. ‬

كما‭ ‬يشارك‭ ‬وفد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬النقاد‭ ‬والكتاب‭ ‬والشعراء‭ ‬المغاربة‭ ‬منهم‭ ‬الأديب‭ ‬أحمد‭ ‬المديني‭ ‬والروائي‭ ‬سعيد‭ ‬يقطين‭ ‬والكاتب‭ ‬مبارك‭ ‬ربيع‭ ‬والباحث‭ ‬الأكاديمي‭ ‬عبدالإله‭ ‬بن‭ ‬عرفة‭ ‬والناقدة‭ ‬رشيدة‭ ‬بنمسعود‭ ‬والمترجم‭ ‬عبدالسلام‭ ‬بنعبد‭ ‬العالي‭. ‬

وكان‭ ‬حاكم‭ ‬الشارقة‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬القاسمي‭ ‬قد‭ ‬وجه‭ ‬بإعفاء‭ ‬دور‭ ‬النشر‭ ‬من‭ ‬فلسطين‭ ‬ولبنان‭ ‬والسودان‭ ‬من‭ ‬رسوم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬النشر‭ ‬والمكتبات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬‮«‬من‭ ‬استهداف‭ ‬وتضييق‭ ‬وحصار‭ ‬وعزل‭ ‬عن‭ ‬محيطها‭ ‬العربي‭ ‬والعالمي‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬الشارقة‭ ‬للكتاب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬ركاض‭ ‬العامري‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭: ‬إن‭ ‬‮«‬معرض‭ ‬الشارقة‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب،‭ ‬وللعام‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬عالميا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬بيع‭ ‬وشراء‭ ‬حقوق‭ ‬النشر‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬الشارقة‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬الكتاب‭ ‬هو‭ ‬البداية‭ ‬الحقيقية‭ ‬للنهضة‭ ‬والنمو،‭ ‬وهو‭ ‬النافذة‭ ‬التي‭ ‬ننظر‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬العالم،‭ ‬والجسر‭ ‬الذي‭ ‬نعبر‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬تحضرا‭ ‬ورقيا‮»‬‭. ‬

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