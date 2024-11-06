معرض الشارقة الدولي للكتاب يطلق دورته 43 تحت شعار ((هكذا نبدأ))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
انطلقت في الإمارات الدورة الثالثة والأربعون لمعرض الشارقة الدولي للكتاب أمس تحت شعار (هكذا نبدأ) بمشاركة 2520 ناشرا من 112 دولة وبرنامج يشمل 1357 فعالية وحضور 250 ضيفا من 63 دولة.
وتحل المملكة المغربية (ضيف شرف) المعرض بمشاركة 22 دار نشر فيما اختيرت الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي (شخصية العام الثقافية) تقديرا لإسهاماتها وإنجازاتها في مجال الرواية العربية.
ويتضمن برنامج (ضيف الشرف) أكثر من 100 فعالية، منها 17 فعالية ثقافية بين ندوات وحلقات نقاشية و36 فعالية فنية تشمل السينما والمسرح و44 فعالية مخصصة للأطفال إضافة إلى ركن للطهي.
كما يشارك وفد كبير من النقاد والكتاب والشعراء المغاربة منهم الأديب أحمد المديني والروائي سعيد يقطين والكاتب مبارك ربيع والباحث الأكاديمي عبدالإله بن عرفة والناقدة رشيدة بنمسعود والمترجم عبدالسلام بنعبد العالي.
وكان حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي قد وجه بإعفاء دور النشر من فلسطين ولبنان والسودان من رسوم المشاركة في المعرض في ظل ما تتعرض له دور النشر والمكتبات والمؤسسات الثقافية في هذه الدول «من استهداف وتضييق وحصار وعزل عن محيطها العربي والعالمي».
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري في الافتتاح: إن «معرض الشارقة الدولي للكتاب، وللعام الرابع على التوالي، هو الأول عالميا على مستوى بيع وشراء حقوق النشر». وأضاف أن «هذا الإنجاز وغيره من المنجزات التي تحققها الشارقة يؤكد أن الكتاب هو البداية الحقيقية للنهضة والنمو، وهو النافذة التي ننظر من خلالها إلى العالم، والجسر الذي نعبر به نحو مستقبل أكثر تحضرا ورقيا».
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