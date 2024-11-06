افتتاح بوتيك بياجيه الجديد في المراسي غاليريا مول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير- محمود بابا
افتتحت دار بياجيه السويسرية بوتيكها الجديد في «المراسي غاليريا مول» في مملكة البحرين بالشراكة مع مركز البحرين للمجوهرات (BJC) ، وذلك بحضور القنصل الفخري السويسري لدى المملكة، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع البحريني وعشاق هذه العلامة الفاخرة.
ويُعد هذا البوتيك إضافة مميزة إلى مشهد التسوق الراقي في البحرين، ويعكس اهتمام بياجيه بتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وتقديم تجارب تسوق استثنائية لعملائها. ويقدم البوتيك لزواره مجموعة خاصة من الساعات الحصرية التي تجمع بين الحرفية العالية والأناقة العصرية.
كما يضم مجموعة رائعة من المجوهرات الأيقونية التي تشتهر بها الدار، بما في ذلك قسم لتعليم تقنية Décor Palace الخاصة بالعلامة، وغرفة واسعة لضمان خصوصية وراحة عملائها النخبة.
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