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افتتاح بوتيك بياجيه الجديد في المراسي غاليريا مول

11/6/2024 7:15:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭- ‬محمود‭ ‬بابا

افتتحت‭ ‬دار‭ ‬بياجيه‭ ‬السويسرية‭ ‬بوتيكها‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬‮«‬المراسي‭ ‬غاليريا‭ ‬مول‮»‬‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬ (BJC) ،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬القنصل‭ ‬الفخري‭ ‬السويسري‭ ‬لدى‭ ‬المملكة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وعشاق‭ ‬هذه‭ ‬العلامة‭ ‬الفاخرة‭. ‬

ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬البوتيك‭ ‬إضافة‭ ‬مميزة‭ ‬إلى‭ ‬مشهد‭ ‬التسوق‭ ‬الراقي‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬بياجيه‭ ‬بتعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬تسوق‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملائها‭. ‬ويقدم‭ ‬البوتيك‭ ‬لزواره‭ ‬مجموعة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الساعات‭ ‬الحصرية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الحرفية‭ ‬العالية‭ ‬والأناقة‭ ‬العصرية‭.‬

كما‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬الأيقونية‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬بها‭ ‬الدار،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قسم‭ ‬لتعليم‭ ‬تقنية‭ ‬ Décor Palace ‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعلامة،‭ ‬وغرفة‭ ‬واسعة‭ ‬لضمان‭ ‬خصوصية‭ ‬وراحة‭ ‬عملائها‭ ‬النخبة‭.‬

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