خالد بن حمد يصدر قراراً بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي توبلي الرياضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وخاصة‭ ‬المادة‭ (‬23‭) ‬منه،‭ ‬وعلى‭ ‬اللائحة‭ ‬النموذجية‭ ‬للنظام‭ ‬الأساسي‭ ‬للأندية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لإشراف‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬1‭) ‬لسنة‭ ‬1990‭ ‬وتعديلاتها،‭ ‬وعلى‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬61‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بإنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وتعديلاته،‭ ‬وعلى‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬لنادي‭ ‬توبلي‭ ‬الرياضي‭.‬

فقد‭ ‬تقرر‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤقت‭ ‬لنادي‭ ‬توبلي‭ ‬الرياضي‭ ‬مدة‭ ‬سنة‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬عباس‭ ‬محمد‭ ‬هاشم‭ ‬التوبلاني‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من،‭ ‬السيد‭ ‬فاضل‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬المخرق،‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬جعفر‭ ‬بن‭ ‬رجب،‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬محمد،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬عيد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬علي،‭ ‬السيد‭ ‬أمين‭ ‬حسن‭ ‬سالم‭ ‬حسن،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالمهدي،‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬ناصر‭ ‬محمد‭.‬