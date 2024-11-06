خالد بن حمد يصدر قراراً بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي توبلي الرياضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، قرار رقم (20) لسنة 2024 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي توبلي الرياضي.
وجاء في نص القرار أنه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وخاصة المادة (23) منه، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرياضة، الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 1990 وتعديلاتها، وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي لنادي توبلي الرياضي.
فقد تقرر تعيين مجلس إدارة مؤقت لنادي توبلي الرياضي مدة سنة برئاسة السيد عباس محمد هاشم التوبلاني وعضوية كل من، السيد فاضل حسن محمد يوسف المخرق، السيد حسن جعفر بن رجب، السيد حسين أحمد ناصر محمد، السيد محمد عيد عبدالحسين علي، السيد أمين حسن سالم حسن، السيد محمد جاسم عبدالله عبدالمهدي، السيد حسن علي حسن ناصر محمد.
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