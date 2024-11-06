هيئة سوق العمل تناقش ملف الباعة الجائلين بمجلس أمانة العاصمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: مروة أحمد
ناقش مجلس أمانة العاصمة صبـاح أمس ملف الباعة الجائلين حيث كشف عبدالله عبدالعزيز رئيس قسم التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل عن ترحيل حوالي 6 آلاف عامل أجنبي مُخالف منذ مطلع العام الحالي حتى أكتوبر الماضي مؤكدا أن رسوم الترحيل كانت على حسـاب صاحب العمل الأخير المُسجل العامل عليه، مشيرا إلى انخفاض أعداد العمالة المُخالفة من 95 ألف عامل إلى 35 ألفا بحسب آخر الاحصائيات المسجلة للعمالة المُرحلّة لانتهاء رخص عملهم.
وفي ظل وجود حوالي 700 ألف عامل أجنبي مسجل في البحرين بحسب ما ذكره المهندس محمد السهلي المدير العام لأمانة العاصمة، أكد عبدالله عبدالعزيز وجود خطة سنوية مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة يتم تطبيقها في جميع محافظات البحرين وبالأخص في محافظة العاصمة لتنفيذ حملات تفتيشية بشكل يومي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى جانب وزارة النفط والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» لملاحقة العمال المُخالفين وترحيلهم. من جانبها قالت خلود القطـان نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة إن إصرار الباعة الجائلين على المخالفة دليل على عدم ردع العقوبـات لهم، فيما أكد رئيس قسم التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل تكثيف الحملات التوعوية بالتعاون مع عدد من السفارات المصدرة للعمالة.
ودعا المهندس محمد السهلي المدير العام لأمانة العاصمة توعية التجار والمستهلكين بعدم التعامل مع الباعة الجائلين المخالفين للقضاء على هذه الظاهرة.
من جهة ثانية ناقش مجلس أمانة العاصمة مقترح تغيير تصنيف عقـار في الزنج لتحويله إلى صالة مناسبات، إلا أن خلود القطان نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة والعضو بشـار أحمدي اعترضا على المقترح بسبب تكدس السيارات وشح المواقف في المنطقة المحيطة بالعقار، مشيرين إلى أن تخصيص صالة مناسبات وأفراح في هذه المنطقة سيفاقم المشكلة، ومن هذا المنطلق اقترح المهندس السهلي أن يتم عمل دراسة مرورية للمنطقة، وتم إرجاء المقترح لمزيد من الدراسة.
وتطرق الاجتماع إلى الزيارة الميدانية التي قام بها المجلس في وقت سابق لمنطقة السهلة الجنوبية، حيث استعرضت المهندسة هدى مبارك رئيس لجنة الخدمات والمرافق أبرز احتياجات هذه المنطقة.
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