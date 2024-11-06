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هيئة سوق العمل تناقش ملف الباعة الجائلين بمجلس أمانة العاصمة

11/6/2024 7:15:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬مروة‭ ‬أحمد‭ ‬


ناقش‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬صبـاح‭ ‬أمس‭ ‬ملف‭ ‬الباعة‭ ‬الجائلين‭ ‬حيث‭ ‬كشف‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التفتيش‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬ترحيل‭ ‬حوالي‭ ‬6‭ ‬آلاف‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬مُخالف‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬حتى‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬رسوم‭ ‬الترحيل‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬حسـاب‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬الأخير‭ ‬المُسجل‭ ‬العامل‭ ‬عليه،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬أعداد‭ ‬العمالة‭ ‬المُخالفة‭ ‬من‭ ‬95‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬ألفا‭ ‬بحسب‭ ‬آخر‭ ‬الاحصائيات‭ ‬المسجلة‭ ‬للعمالة‭ ‬المُرحلّة‭ ‬لانتهاء‭ ‬رخص‭ ‬عملهم‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬حوالي‭ ‬700‭ ‬ألف‭ ‬عامل‭ ‬أجنبي‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬السهلي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لأمانة‭ ‬العاصمة،‭ ‬أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬وجود‭ ‬خطة‭ ‬سنوية‭ ‬مع‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬يتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬البحرين‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬حملات‭ ‬تفتيشية‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬لملاحقة‭ ‬العمال‭ ‬المُخالفين‭ ‬وترحيلهم‭. ‬من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬خلود‭ ‬القطـان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬إن‭ ‬إصرار‭ ‬الباعة‭ ‬الجائلين‭ ‬على‭ ‬المخالفة‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬ردع‭ ‬العقوبـات‭ ‬لهم،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التفتيش‭ ‬بهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬تكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السفارات‭ ‬المصدرة‭ ‬للعمالة‭.‬

ودعا‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬السهلي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لأمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬توعية‭ ‬التجار‭ ‬والمستهلكين‭ ‬بعدم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الباعة‭ ‬الجائلين‭ ‬المخالفين‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬ناقش‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬مقترح‭ ‬تغيير‭ ‬تصنيف‭ ‬عقـار‭ ‬في‭ ‬الزنج‭ ‬لتحويله‭ ‬إلى‭ ‬صالة‭ ‬مناسبات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬خلود‭ ‬القطان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والعضو‭ ‬بشـار‭ ‬أحمدي‭ ‬اعترضا‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬بسبب‭ ‬تكدس‭ ‬السيارات‭ ‬وشح‭ ‬المواقف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالعقار،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تخصيص‭ ‬صالة‭ ‬مناسبات‭ ‬وأفراح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬سيفاقم‭ ‬المشكلة،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬اقترح‭ ‬المهندس‭ ‬السهلي‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬عمل‭ ‬دراسة‭ ‬مرورية‭ ‬للمنطقة،‭ ‬وتم‭ ‬إرجاء‭ ‬المقترح‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭.‬

وتطرق‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬الزيارة‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬لمنطقة‭ ‬السهلة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬المهندسة‭ ‬هدى‭ ‬مبارك‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬أبرز‭ ‬احتياجات‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭.‬

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