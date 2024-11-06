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(الداخلية) الكويتية: ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزوير محررات رسمية

11/6/2024 2:50:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة اليوم الأربعاء ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي إن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام المتهمين باستخراج إجازات مرضية بتواريخ قديمة معتمدة من مركز طبي شهير وإدارة التراخيص الطبية من دون حضور المريض وذلك لقاء مبالغ مالية.
وأوضحت إنه بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة وبإصدار إذن من وكيل النائب العام تم ضبطهم والعثور بحوزتهم على الأجهزة والأختام المستخدمة في عمليات التزوير إضافة إلى مواد يشتبه في أنها مسكرة ومخدرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وأفادت بأن ذلك يأتي استمرارا للجهود الأمنية الحثيثة لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة الفساد وتنفيذا لتوجيهات القيادة العليا في وزارة الداخلية.
وأكدت استمرار الجهود في التصدي بكل حزم لكل من يحاول الخروج عن القانون مشددة على التزامها بمكافحة الفساد وحماية أمن الوطن والمجتمع. (النهاية)

ع ج ر


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