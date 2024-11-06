(الداخلية) الكويتية: ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزوير محررات رسمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 6 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة اليوم الأربعاء ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان صحفي إن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام المتهمين باستخراج إجازات مرضية بتواريخ قديمة معتمدة من مركز طبي شهير وإدارة التراخيص الطبية من دون حضور المريض وذلك لقاء مبالغ مالية.
وأوضحت إنه بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة وبإصدار إذن من وكيل النائب العام تم ضبطهم والعثور بحوزتهم على الأجهزة والأختام المستخدمة في عمليات التزوير إضافة إلى مواد يشتبه في أنها مسكرة ومخدرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وأفادت بأن ذلك يأتي استمرارا للجهود الأمنية الحثيثة لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة الفساد وتنفيذا لتوجيهات القيادة العليا في وزارة الداخلية.
وأكدت استمرار الجهود في التصدي بكل حزم لكل من يحاول الخروج عن القانون مشددة على التزامها بمكافحة الفساد وحماية أمن الوطن والمجتمع. (النهاية)
ع ج ر
MENAFN06112024000071011013ID1108858292
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.